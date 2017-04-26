سيرينا تؤكد عودتها بعد الانجاب

ومن المتوقع أن تنجب سيرينا طفلها الأول في أيلول/سبتمبر المقبل موعد بلوغها السادسة والثلاثين.

وتحدثت وليامس الثلاثاء بصراحة عن موضوع الانجاب من مؤتمر "تيد" في مدينة فانكوفر الكندية: "حتماً أريد العودة"، موضحة أن "الطفل سيكون في المدرجات، على أمل أن يقوم بالتشجيع من دون البكاء كثيراً".

وكانت سيرينا أعلنت في كانون الأول/ديسمبر خطبتها مع والد طفلها أليكسيس أوهانيان (34 عاما) أحد مؤسسي موقع ريديت.

ونشرت سيرينا الأسبوع الماضي صورة لها على حسابها الخاص على تطبيق "سناب تشات"، ترتدي فيه ثوب سباحة أصفر اللون يظهر بطنا منتفخاً، مرفقاً بتعليق "20 أسبوعاً"، لكن سرعان ما سحبت هذه الصورة ما تسبب بجدل حول ما تعنيه بالتعليق المرافق.

وأشارت سيرينا إلى أنها قامت بالتقاط صورة لها كل أسبوع، لتوثيق التقدم المحرز في حملها، ونشرت عن طريق الخطأ صورة لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي: "تعرفون كيف تكون وسائل التواصل الاجتماعي، تضغطون على الزر الخطأ، وهذا ما يحصل".

وتشاركت وليامس نبأ حملها قبل انتشار الصورة الشهيرة: "كنت جيدة جداً (في اخفاء الأمر) لكن هذه المرة انزلقت".

ولم تخض اللاعبة الأميركية أي مباراة منذ فوزها وهي في أوائل حملها على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكشف سيرينا أنها علمت بأنها حامل قبل يومين من انطلاق منافسات ملبورن، أولى بطولات الغراندسلام، مشيرة إلى أنها شعرت بالقلق من اللعب، لعدم إدراكها ما إذا كان هذا الأمر سيشكل خطراً عليها أو على الجنين.

وقالت وليامس إنها لعبت بشكل مختلف للتفوق على التعب والاجهاد. وكانت وليامس مرشحة بقوة لإحراز اللقب من دون أن يدرك كثيرون حملها: "تعين علي التخلص من أية مشاعر سلبية، ثم اكتشف ما هي الخطوة التالية".

وكانت وكيلة أعمالها كيلي بوش نوفاك أكدت الأسبوع الماضي أن سيرينا، الملقبة بـ"غوت" أي "غرايتست أوف أول تايم" في إشارة إلى أنها أعظم لاعبة كرة مضرب في التاريخ، "تتطلع بفارغ الصبر للعودة في 2018".

وبحسب مدربها الفرنسي باتريك موراتوغلو، تتمنى وليامس تحطيم رقم كل العصور في عدد مرات إحراز البطولات الكبرى الذي تملكه الأسترالية مارغريت كورت (24 بينها 13 خلال حقبة الهواة)، علماً أنها تتفوق على الألمانية شتيفي غراف من حيث عدد الألقاب بعد حقبة الهواة (23).

وختمت وليامس أن الفصل الجديد في حياتها سيتضمن طفلها، البقاء في لياقة جيدة، ممارسة كرة المضرب والعمل على خط الأزياء الخاص بها.

واعتادت سيرينا على العودة إلى الملاعب بقوة بعد غياب طويل، فهي غابت عن المنافسات حوالي عام بعد تتويجها بلقب ويمبلدون في 2010 بسبب معاناتها من انسداد رئوي.