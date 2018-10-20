ستيفنز تدعم تغيير قواعد التدريب في ملاعب التنس

وكان باتريك موراتوغلو، المدرب الفرنسي للمخضرمة الأميركية سيرينا وليامس، قد دعا الى تغيير قواعد التدريب على أرض الملاعب، الممنوع في بطولات الغراند سلام لكن المسموح به في دورات رابطة المحترفين (تتيح القواعد حاليا للاعبات طلب وقت مستقطع واحد مع المدرب خلال كل مجموعة).

وكان موراتوغلو في خضم الجدل الذي أثير خلال بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد معاقبة سيرينا من قبل الحكم على خلفية ما اعتبر أنه تلقيها تعليمات من مدربها خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز اليابانية ناومي أوساكا. وفي حين أقر المدرب في تصريحات لاحقة أنه كان بالفعل يعطي توجيهات للمتوجة بـ23 لقبا كبيرا في مسيرتها، نفت وليامس أن تكون قد تنبهت للحركات التي قام بها.

واعتبرت ستيفنز السبت في تصريحات من سنغافورة حيث تستعد للمشاركة في بطولة الماسترز الختامية للموسم أن "الكثير من التدريب يحصل من المدرجات على أي حال (...) أكان الأمر صحيحا أم خاطئا، أعتقد أن التدريب هو جزء كبير من كرة المضرب".

وأضافت "لذا أعتقد أنه لا يمكن القول ما اذا كان يجدر السماح بذلك أو منعه، لكن أعتقد أن ثمة حاجة الى تغيير في القواعد، بالتأكيد".

وكان موراتوغلو قد اعتبر عبر "تويتر" هذا الأسبوع أن "التدريب هو مكون أساسي في أي منافسة رياضية. منعه يجعله يبدو وكأنه أمر يجب إخفاؤه أو أنه أمر معيب (...) السماح بالتدريب خلال المنافسات وإقامته بطريقة تتيح للمشاهدين الاستمتاع به يضمن بقاءه محوريا في الرياضة".

واعتبرت ستيفنز (25 عاما) أنّ السماح بالتدريب على أرض الملعب سيوفر للمشجعين متابعة "التفاعل" بين الرياضيين والمدرب.

وتنطلق منافسات بطولة الماسترز الأحد، وتقام مباراتان بين التشيكية بترا كفيتوفا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، والدنماركية كارولاين فوزنياكي والتشيكية كارولينا بليسكوفا.