دولغوبولوف يودع دورة كيتو منذ الدور الأول

لحق الأوكراني الكسندر دولغوبولوف المصنف خامساً في البطولة الأربعاء بالأرجنتيني هوراسيو زيبايوس السادس في البطولة والبرازيلي تياغو مونتيرو السابع في البطولة بخروجه من الدور الأول لدورة كيتو الدولية في كرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 540 ألف دولار أميركي.

وخسر دولغوبولوف أمام الأميركي راجيف رام 6-3، 6-7 (4-7) و3-6، وبات ثالث مصنف بين الثمانية الأوائل يودع الدورة مبكراً بعد زيبايوس ومونتيرو اللذين خرجا الثلاثاء بخسارة الأول أمام النمسوي جيرالد ميلتسر 7-6 (7-4) و3-6 و6-7 (4-7)، والثاني أمام الاكوادوري جيوفاني لابنتي المشارك ببطاقة دعوة 3-6 و2-6.

وفي الدور المقبل، يلعب رام مع الأرجنتيني نيكولاس كيكر الفائز على مواطنه غيدو إندريوزي 4-6 و6-3 و6-4.

واستهل الدومينيكاني فيكتور أستريلا بورغوس بنجاح حملة الدفاع عن لقبيه في العامين الأخيرين بفوزه على السلوفاكي أندري مارتن 3-6 و6-2 و6-4.

ويلتقي أستريلا (36 عاماً) في الدور المقبل مع الكرواتي العملاق إيفو كارلوفيتش الأول في البطولة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين.

وكان أستريلا أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب البرازيلي توماس بيلوتشي، وقبل الأخيرة على حساب الإسباني فيليسيانو لوبيز.

وبلغ بيلوتشي الذي صنف رابعاً في البطولة هذا العام، الدور ربع النهائي بفوزه على الصربي يانكو تيبساريفيتش المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (10-8) و7-6 (7-2).

ويلعب بيلوتشي في الدور المقبل مع الأرجنتيني رينزو أوليفو الثامن في البطولة والذي تغلب على الكولومبي سانتياغو خيرالدو 7-6 (7-3) و2-6 و6-3.

ولحق الإسباني ألبرت راموس فينولاس الثاني في البطولة ببيلوتشي إلى ربع النهائي بفوزه على الكولومبي أليخاندرو فايا الصاعد من التصفيات 6-2 و7-5، ليضرب موعداً مع مواطنه روبرتو كارباييس باينا الصاعد من التصفيات والذي تغلب على الأكوادوري جيوفاني لابنتي المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-4.

وتأهل إلى الدور الثاني أيضاً الإيطالي فيديريكو غايو بفوزه على البرازيلي جواو سوزا 5-7 و6-4 و7-5، والأسترالي ماتيو إيبدن بتغلبه على الأرجنتيني أغوستين فيلوتي 2-6 و6-4 و6-3.

وفي الدور المقبل، يلعب غايو مع ميلتسر، وأيبدن مع الإيطالي باولو لورنتسي الثالث في البطولة.