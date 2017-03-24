دورة ميامي: تأهل راونيتش والجزيري

واحتاج راونيتش إلى 79 دقيقة لتحقيق الفوز الرابع على ترويسكي في 5 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وهي المباراة الأولى لراونيتش (26 عاماً) منذ خسارته نهائي دورة ديلراي بيتش الأميركية (ولاية فلوريدا) الشهر الماضي حيث اضطر بعدها إلى اعلان انسحابه من دورتي أكابولكو المكسيكية وأنديان ويلز الأميركية للماسترز بسبب اصابة في الفخذ.

ويلتقي راونيتش في الدور المقبل مع الأميركي جاريد دونالدسون الصاعد من التصفيات والفائز على الألماني ميشا زفيريف الثامن والعشرين 6-4 و6-4.

وودع الكرواتي مارين سيليتش السابع الدورة مبكراً من الدور الثاني بخسارته أمام الفرنسي جيريمي شاردي 4-6 و6-2 و6-3، ليضرب الأخير موعداً مع الإيطالي فابيو فونييني الذي تغلب على البرتغالي جواو سوزا الثلاثين 7-6 (10-8) و2-6 و6-3.

وأعفي سيليتش من الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل.

وحجز الألماني فيليب كولشرايبر السادس والعشرون بطاقته إلى الدور الثالث بتغلبه على الأميركي تايلور فريتز 7-5 و3-6 و7-6 (7-4)، ليلتقي مع الاسباني رافايل نادال والوصيف أعوام 2005 و2008 و2011 و2014.

وتأهل أيضاً التشيكي ييري فيسيلي بتغلبه على الاسباني ألبرت راموس فينولاس التاسع عشر 7-6 (7-5) و4-6 و6-3، ليلتقي مع الأميركي جاك سوك الثالث عشر أو الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وتأهل التونسي مالك الجزيري والبرازيلي توماس بيلوتشي إلى الدور الثاني بفوز الأول على الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف 7-6 (7-4) ثم بالانسحاب، والثاني على الفرنسي ستيفان روبير 7-6 (7-5) و6-2.

وفي الدور الثاني، يلعب الجزيري مع الاسباني فيليسيانو لوبيز الحادي والثلاثين، وبيلوتشي مع الأميركي جون ايسنر الثامن عشر.

ولحق الياباني كي نيشيكوري المصنف الثاني للبطولة بقافلة المتأهلين للدور الثالث في البطولة بفوز الأول على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 6-4 و6-3.