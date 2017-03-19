دورة ميامي: بعد موراي.. انسحاب ديوكوفيتش

وكتب حامل اللقب في حسابه على موقع تويتر: "للأسف، أنا مصاب ولا يمكنني اللعب".

وأكد منظمو الدورة أيضا خبر انسحاب ديوكوفيتش: "نتمنى ان يتعافى بطلنا بسرعة".

وكان البريطاني اندي موراي المصنف اول عالميا أعلن أيضا السبت انسحابه من الدورة بسبب اصابة في كوعه.

وكان ديوكوفيتش أقصي من دورة انديان ويلز الاخيرة في ثمن النهائي أمام الاسترالي نيك كيريوس، حيث كان يحاول الدفاع عن لقبه.

ويختبر ديوكوفيتش، المصنف اول عالميا سابقا، بداية سنة صعبة، اذ خرج مبكرا من الدور الاول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.