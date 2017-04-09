دورة مونتيري: كيربر وبافليوتشنكوفا في إعادة لنهائي 2013

وفي نصف النهائي السبت، فازت كيربر على الإسبانية كارلا سواريز نافارو الرابعة 7-6 (8-6) و6-1، وبافليوتشنكوفا على الفرنسية كارولين غارسيا الثالثة 6-2 و6-4.

وقالت الألمانية التي تخوض النهائي الأول هذا الموسم: " سعيدة لبلوغ النهائي في مونتيري للمرة الثانية".

وعن المباراة الثأرية مع بافليوتشنكوفا قالت: "إنّها مباراة جديدة وسنة جديدة كلياً، واتطلع لمواجهة أناستازيا".

وأضافت المصنفة أولى عالمياً: "سأحاول أن أستمتع في النهائي والفوز به بالطبع".

واستعادت الألمانية صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات في آذار/مارس الماضي من الأميركية سيرينا وليامس مستغلة غياب الأخيرة عن الملاعب بداعي الإصابة.

من جهتها، قالت الروسية: "أشعر بأنني ألعب بشكل أفضل في كل مباراة أخوضها في هذه الدورة".