دورة مونتيري: كيربر وبافليوتشنكوفا في إعادة لنهائي 2013
تتواجه الألمانية آنجيليك كيربر المصنفة أولى والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا الثانية في نهائي دورة مونتيري المكسيكية الدولية في كرة المضرب، في إعادة لمباراتهما على لقب نسخة 2013.
وفي نصف النهائي السبت، فازت كيربر على الإسبانية كارلا سواريز نافارو الرابعة 7-6 (8-6) و6-1، وبافليوتشنكوفا على الفرنسية كارولين غارسيا الثالثة 6-2 و6-4.
وقالت الألمانية التي تخوض النهائي الأول هذا الموسم: " سعيدة لبلوغ النهائي في مونتيري للمرة الثانية".
وعن المباراة الثأرية مع بافليوتشنكوفا قالت: "إنّها مباراة جديدة وسنة جديدة كلياً، واتطلع لمواجهة أناستازيا".
وأضافت المصنفة أولى عالمياً: "سأحاول أن أستمتع في النهائي والفوز به بالطبع".
واستعادت الألمانية صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات في آذار/مارس الماضي من الأميركية سيرينا وليامس مستغلة غياب الأخيرة عن الملاعب بداعي الإصابة.
من جهتها، قالت الروسية: "أشعر بأنني ألعب بشكل أفضل في كل مباراة أخوضها في هذه الدورة".