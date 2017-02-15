دورة ممفيس: كينغ يمنح باربادوس فوزها الأوّل في دورات المحترفين

وتغلّب كينغ على توميتش في الدور الأوّل الثلاثاء 6-4 و6-4، في أوّل مشاركة للاعب من باربادوس في تاريخ الدورة الأميركية التي انطلقت قبل 41 عاماً.

وهي المرة الثانية التي يخوض فيها كينغ الدور الرئيسي لإحدى دورات المحترفين (تأهل من التصفيات)، بعد دورة واشنطن عام 2015 حين خسر في الدور الأوّل.

وفي الدور الأوّل أيضاً، فاز البلجيكي ستيف دارسيس السابع على المالديفي رادو البو 7-5 و3-6 و6-4، والاسترالي ماثيو ابدين على الكندي بيتر بولانسكي 6-7 (4-7) و6-3 و6-1، والأميركي تايلور فريتز على التايواني ين-هسون لو الثامن 4-6 و7-6 (7-4) و7-6 (9-7)، والأميركي راين هاريسون على الروسي كونستانتين كرافشوك 6-3 و7-5.