دورة ممفيس: خروج كارلوفيتش من الدور الثاني

وفي غياب الياباني كي نيشيكوري بطل الدورة في المواسم الأربعة الأخيرة والذي يغيب عن النسخة الحالية، مفضلاً المشاركة في دورة بوينوس أيرس، صنف العملاق كارلوفيتش في المركز الأول وأعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين.

وحقق كارلوفيتش (مصنف 20 عالمياً)، المعروف بارسالاته القوية، تسعة ارسالات ساحقة، لكنه في المقابل ارتكب خمسة أخطاء مزدوجة فلم يكن مشواره في هذه الدورة أفضل من مشاركته الأسبوع الماضي في دورة كيتو الاكوادورية حيث خسر مباراته الاولى وخرج.

في المقابل، يبدو باسيلاشفيلي في أحسن أيامه، والدليل بلوغه نصف نهائي دورة صوفيا الأسبوع الماضي بعد أن تخطى النمساوي دومينيك ثييم، صاحب المركز الثامن في التصنيف العالمي.

وقال الجورجي "ألعب بشكل جيد منذ شهر تقريباً، وأشعر بأني في حالة بدنية ونفسية جيدة. الفوز على لاعب من عيار كارلوفيتش سيزيدني بالتأكيد ثقة بالنفس".

ويلتقي باسيلاشفيلي في ربع النهائي مع الأسترالي ماتيو ايبدن الذي فاز على الأميركي تايلور فريتز 6-4 و4-6 و6-3.

وصعد الأميركي ستيف جونسون الرابع إلى الدور ذاته بفوزه على مواطنه تيم سميتشك 3-6 و6-4 و6-2، وسيلتقي في ربع النهائي مع الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الذي أقصى داريان كينغ 6-3 و6-صفر.