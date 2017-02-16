دورة ممفيس: إيسنر إلى الدورالثالث

ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فاز إيسنر على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.

وخرج الأميركي سام كويري المصنف الثالث من الدور الثاني بعد هزيمته أمام مواطنه رايان هاريسون 6-3 و6-1.

كما ودع البلجيكي ستيف دارسيس المصنف السابع البطولة بعد هزيمته 7-6 و6-4 أمام البوسني دامير جومهور الذي تأهل للدور الثالث.

وصعد الأميركي دونالد يانغ إلى الدور الثالث بفوزه على مواطنه رايلي أوبلكا 7-6 و6-3.

وفي مباريات من الدور الأول فاز الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين على الألماني بنيامين بيكر 6-3 و6-4 ليبلغ الدور الثاني.

وانتصر الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على الأسترالي جوردان طومسون 6-3 و6-صفر.