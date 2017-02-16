دورة ممفيس: إيسنر إلى الدورالثالث
بلغ الأميركي جون إيسنر المصنف الثاني (على البطولة) الدور الثالث لدورة ممفيس الدولية للتنس للرجال الأربعاء.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فاز إيسنر على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.
وخرج الأميركي سام كويري المصنف الثالث من الدور الثاني بعد هزيمته أمام مواطنه رايان هاريسون 6-3 و6-1.
كما ودع البلجيكي ستيف دارسيس المصنف السابع البطولة بعد هزيمته 7-6 و6-4 أمام البوسني دامير جومهور الذي تأهل للدور الثالث.
وصعد الأميركي دونالد يانغ إلى الدور الثالث بفوزه على مواطنه رايلي أوبلكا 7-6 و6-3.
وفي مباريات من الدور الأول فاز الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين على الألماني بنيامين بيكر 6-3 و6-4 ليبلغ الدور الثاني.
وانتصر الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على الأسترالي جوردان طومسون 6-3 و6-صفر.