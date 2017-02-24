دورة مرسيليا: تسونغا يواجه كيريوس في نصف النهائي

في ربع النهائي، فاز تسونغا المتوج الأسبوع الماضي في دورة روتردام الهولندية، على مواطنه جيل سيمون الـ23 عالمياً بسهولة 6-4 و6-1، فيما تغلب كيريوس على السلوفاكي المغمور نوربرت غومبوش (128 في العالم) 6-3 و6-3.

وقال الأسترالي بعد الفوز على غومبوش "أعتقد بأني أرسلت بشكل جيد ونجحت إلى حد كبير في رد كراته. لقد قاتلت على كل نقطة وكنت ميالاً للهجوم".

ويلتقي تسونغا مع كيريوس السبت في دور الأربعة، وستكون المواجهة الأولى بين اللاعبين.

وكان كيريوس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش.

وتأهل أيضاً الفرنسي لوكاس بويي الرابع (في البطولة) بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف 4-6 و6-1 و6-4.

ويلتقي بويي مع أحد مواطنيه غايل مونفيس المصنف أول أو ريشار غاسكيه السادس اللذين يختتمان لاحقا مباريات ربع النهائي.

