دورة مرسيليا: تسونغا يصطدم ببويي في النهائي

في نصف النهائي السبت، جرد تسونغا الأسترالي نيك كيريوس الثالث من اللقب بفوزه عليه بصعوبة 7-6 (7-5) و2-6 و6-4 في أول مباراة بينهما، وفيما تغلب بويي على مواطنه ريشار غاسكيه السادس 7-5 و6-3.

ويسعى تسونغا إلى أن يكون أول لاعب فرنسي يحرز لقبين متتاليين في دورات رابطة اللاعبين المحترفين بعد بول هنري ماتيو عام 2002.

وتوج تسونغا الأسبوع الماضي بلقب دورة روتردام الهولندية على حساب البلجيكي دافيد غوفان، وسبق له أن حسم المواجهة الوحيدة التي جمعته ببويي العام الماضي في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز على الملاعب الترابية (6-4 و6-4).

وفشل غاسكيه في بلوغ النهائي بعد أن تخلص أمس في ساعتين و16 دقيقة من مواطنه غايل مونفيس المصنف أول 6-7 (5-7) 6-4 و6-2.

وكان كيريوس أحرز اللقب في مرسيليا العام الماضي بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش.