دورة مدريد: بداية قوية لهاليب وفوز اول لشارابوفا منذ أوائل العام

استهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى حملة الدفاع عن اللقب الذي توجت به في العامين الماضيين، بفوز سهل الأحد على الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 6-1 و6-صفر في الدور الأول لدورة مدريد الإسباني، احدى دورات الـ"بريمييم الإلزامية".

واحتاجت هاليب الى 51 دقيقة فقط لكي تتخطى ماكاروفا وتحقق فوزها الـ13 تواليا في مدريد، مقدمة مباراة شبه مثالية لأنها لم ترتكب سوى 8 اخطأ غير مباشرة خلال الأشواط الـ13.

وكانت الرومانية سعيدة بـ"المباراة الرائعة. لقد لعبت بشكل جيد حقا. ربما لم تقدم (ماكاروفا) أفضل مستوياتها، لكنها دائما ما تكون خصمة صعبة".

وتلتقي هاليب في الدور الثاني احدى البلجيكيتين اليسون فان اويتفانك وبطلة دورة الرباط ايليز مرتنز.

كما تأهلت الى الدور الثاني الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية والإسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة بفوزهما السهل نسبيا على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-3 و6-1 والصينية شواي بينغ 6-4 و6-2 على التوالي.

وتلتقي فوزنياكي في الدور الثاني الأسترالية اشلي بارتي الفائزة على الإيطالية سارا ايراني 6-1 و6-4، فيما تلعب موغوروتسا مع الكرواتية دونا فيكيتش الفائزة على الإسبانية الأخرى جورجينا غارسيا 6-2 و6-4.

وحققت الروسية ماريا شارابوفا فوزها الأول منذ الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، وجاء على حساب الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو 6-4 و6-1.

وبعد خروجها من الدور الثالث لبطولة استراليا في كانون الثاني/يناير الماضي على يد الألمانية انجيليك كيربر، خرجت شارابوفا من الدور الأول في الدوحة وانديان ويلز وأخيرا شتوتغارت التي "شعرت بأني حققت تقدما في مباراتي الأخيرة" في اشارة الى مباراتها مع الفرنسية كارولين غارسيا في الدورة الألمانية.

وتابعت بطلة مدريد لعام 2014 "أعتقد أني قمت بعمل جيد حقا من خلال تحسين بعض الأمور التي لم تعمل بالشكل الذي أريده في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن هذا كل ما أتوقعه من نفسي في الوقت الحالي...".

وتأمل البطلة السابقة لبطولة رولان غاروس مواصلة مشوارها بنجاح عندما تلتقي في الدور الثاني الرومانية الأخرى ايرينا كاميليا بيغو التي أقصت بدورها اللاتفية يلينا اوستابنكو الخامسة بالفوز عليها 6-3 و6-3.

وفي أبرز النتائج، فازت التشيكية بترا كفيتوفا العاشرة على الاوكرانية ليسيا تسورنكو 6-1 و6-2، والأميركية سلون ستيفنز التاسعة على الاسبانية سيلفيا سولر 6-3 و6-2.