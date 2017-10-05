دورة طوكيو: راونيتش يغادر وغوفان يبلغ ربع النهائي

في الدور الثاني الخميس، لعب راونيتش شوطاً واحداً وخسره أمام الياباني يويتشي سوغيتا، واستدعى على الفور المسعف الذي قام بتدليك ربلة ساقه الأيمن.

ولم يستطع راونيتش العائد إلى المنافسات بعد غياب شهر ونصف الشهر بسبب إجراء عملية في رسغ يده فتراجع في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني عشر، إكمال المباراة وقرّر الانسحاب.

وكان راونيتش حقق فوزاً مقنعاً في الدور الأول على الصربي فيكتور ترويسكي.

ويبدو أن سوغيتا المصنف 40 عالمياً محظوظ جداً في هذه المشاركة حيث استفاد أيضاً من انسحاب الفرنسي بونوا بير في الدور الأول.

ويلتقي الياباني في ربع النهائي مع الفرنسي الآخر أدريان مانارينو.

وحقق غوفان أحد المرشحين للفوز باللقب فوزاً صعباً على الأسترالي ماثيو أبدين 2-6 و7-5 و7-6 (7-1)، وسيلتقي في ربع النهائي مع الفرنسي ريشار غاسكيه الفائز بسهولة على التايواني لو ين-هسون 6-صفر و7-6 (7-5).

وتخطى الأميركي ستيف جونسون الذي هزم في الدور الأول النمسوي دومينيك تييم الثاني في البطولة، عقبة الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف 6-2 و6-4، وسيقابل الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.