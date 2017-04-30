دورة شتوتغارت: سيغموند تعوض ما فاتها العام الماضي وتحرز اللقب

وكانت الألمانية، البالغة 29 عاماً خسرت نهائي العام الماضي أمام مواطنتها آنجيليك كيربر التي تنازلت عن اللقب هذه السنة بخروجها من الدور الثاني على يد ملادينوفيتش.

وبعدما بدت سيغموند في طريقها إلى فوز سهل بحسمها المجموعة الأولى في غضون 29 دقيقة، ردت ملادينوفيتش بقوة في الثانية وأنهتها لصالحها في 41 دقيقة لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة حاسمة امتدت ساعة و22 دقيقة وحسمتها الألمانية بشوط فاصل، محققة فوزها الثاني على منافستها الفرنسية في مواجهتين بينهما.

ويبدو أنّ المباريات النهائية أصبحت تشكل عقدة للاعبة الفرنسية البالغة 23 عاماً، إذ سقطت عند العقبة الأخيرة للمرة الثانية هذا الموسم والخامسة في مسيرتها من أصل ست.