دورة شتوتغارت: خروج هاليب وسيفتولينا من ربع النهائي

ولحقت هاليب وسفيتولينا بالإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثانية والتي خرجت من الدور الثاني بالانسحاب أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بعد أن خسرت المجموعة الأولى، والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى في العالم سابقا التي انسحبت بدورها أمام الاستونية أنيت كونتافييت (صفر-6 وصفر-2) .

وسقطت هاليب أمام الأميركية كوكو فانديفيغه 4-6 و1-6، في حين خسرت سفيتولينا أمام الفرنسية كارولين غارسيا السادسة 7-6 (7-4) و4-6 و2-6.

واحتاجت فانديفيغه إلى 74 دقيقة، وهي نفس المدة التي احتاجتها الفرنسية غارسيا للاطاحة بالروسية ماريا شارابوفا في الدور الأول والفوز عليها لأول مرة خلال سبع سنوات.

وعزت الأميركية التي بلغت أول نصف نهائي على الأرض الترابية، الفوز بنسبة كبيرة إلى "محاولتها ابقاء الكرة في الملعب وتبادلها مع منافستها أطول فترة ممكنة. لقد حاولت القيام بافضل ما لدي".

وأضافت "الملاعب الترابية ليست الأرضية المفضلة لدي. إنها بالتأكيد ليست الأرضية رقم واحد بالنسبة لي".

وهي الخسارة الأولى لهاليب أمام لاعبة أميركية منذ مطلع 2017 حين خرجت على يد سيلبي روجرز في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وفي المباراة الثانية، قلبت غارسيا تخلفها بمجموعة وصفر-3 في الثانية إلى فوز مقنع قد يرفع من معنوياتها مع اقتراب بطولة رولان غاروس الفرنسية ثاني بطولات الغراند سلام والتي تقام من 27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو.

وأحرزت الفرنسية 12 من آخر 15 شوطاً، وتأهلت إلى أول نصف نهائي هذا الموسم لتقابل فانديفيغه، مستفيدة من الاخطاء التي راكمتها الأوكرانية.

وفي مباراة ثالثة، واصلت كونتافييت مشوارها وهزمت الروسية بافليوتشنكوفا 7-5 و6-7 (6-8) و6-4، وستقابل في الدور نصف النهائي الفائزة من لقاء التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة مع اللاتفية الاخرى يلينا اوستابنكو الرابعة.