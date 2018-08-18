دورة سينسيناتي: هاليب تلاقي سابالينكا في نصف النهائي

وتفوقت الرومانية في مباراة صعبة على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 6-4 و6-1، بعدما تأخرت بنتيجة 1-4 في المجموعة الأولى، وتمكنت من إنقاذ ثلاث فرص لمنافستها لكسر إرسالها في الشوط السادس، قبل أن تعود الى أجواء المباراة وتفوز بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الأولى.

وأتى فوز الرومانية في ربع النهائي، بعد ساعات من تفوقها على الأسترالية آشلي بارتي في الدور الثالث الجمعة، في مباراة كانت مقررة الخميس إلا أنها أرجئت بسبب الأمطار.

وقالت الرومانية البالغة من العمر 26 عاماً والمتوجة الأسبوع الماضي بلقب دورة مونتريال الكندية، "كان يوماً صعباً (...) أنا متعبة فعلا".

أضاف "لكنني سعيدة لكوني فزت في المباراتين. الثانية كانت أفضل بكثير على ما أعتقد، لاسيما بعد التأخر 1-4. نعم، أشعر بالثقة الآن".

وتابعت "بعدما فزت في مونتريال، قلت أنني أريد القدوم إلى هنا والفوز ببعض المباريات. بعد التتويج بلقب، الشعور دائماً هو +لنقم بالمزيد+".

وتلاقي الرومانية في نصف النهائي البيلاروسية سابالينكا (20 عاما) التي تفوقت على كيز الثالثة عشرة بنتجة 6-3 و6-4، في استعادة للقاء سابق جمع بينهما في دورة شينزين الصينية وفازت به الرومانية بسهولة.

ورأت هاليب أن مواجهة نصف النهائي في الدورة الأميركية ستكون "مختلفة لأنها (سابالينكا) تتمتع بثقة كبيرة حالياً وتفوقت على لاعبات جيدات (...) لكنني أيضاً أتمتع بالثقة. ستكون مباراة صعبة، إلا أنني هنا للعب والفوز".

وسيجمع نصف النهائي الثاني في فردي السيدات بين التشيكية بترا كفيتوفا والهولندية كيكي برتنز.

وفازت كفيتوفا المصنفة ثامنة والمتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، على البلجيكية إيليز مرتنز المصنفة الخامسة عشرة 7-5، 5-7، و6-3، بينما تفوقت برتنز على الأوكرانية المصنفة خامسة إيلينا سفيتولينا بنتجة 6-4 و6-3.

