دورة سيدني: كونتا تتوج في مسقطها وترويسكي يخسر اللقب

توجت البريطانية يوهانا كونتا المصنفة سادسة بلقبها الاحترافي الثاني بعد فوزها على البولندية انييسكا رادفانسكا الثانية 6-4 و6-2 الجمعة في نهائي دورة سيدني الاسترالية الدولية في كرة المضرب.

كما انهى اللوكسمبورغي جيل مولر السادس مسلسل انتصارات الصربي فيكتور ترويسكي الثالث في الدورة الاسترالية وجرده من اللقب بالفوز عليه في نصف النهائي، ليواجه البريطاني دانيال ايفانز في النهائي بعد فوز الاخير على الروسي اندري كوزنتسوف.

وحمل تتويج كونتا (25 عاما) والمصنفة عاشرة عالميا، بلقبها الثاني من اصل ثلاث مباريات نهائية نكهة خاصة لانه حصل حيث "ولدت هنا في سيدني، وبالتالي انها لحظة مميزة جدا بالنسبة لي".

ودافعت كونتا، المولودة في سيدني لابوين هاجرا من المجر، عن الوان استراليا حتى عام 2012 حين حصلت على الجنسية البريطانية نتيجة اقامتها في ايستبورن بعد انتقالها مراهقة الى هناك مع عائلتها.

وتأمل كونتا في ان يمنحها اللقب دفعا مهما قبل ان تخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، والتي تنطلق الاثنين في ملبورن، وتستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير.

وتمني كونتا النفس بأن تكرر انجاز العام الماضي حين بلغت نصف نهائي البطولة السترالية، محققة افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، قبل ان ينتهي المشوار على يد الالمانية انجيليك كيربر التي توجت لاحقا باللقب على حساب الاميركية سيرينا وليامس.

واعربت البريطانية التي احتاجت الى ساعة و20 دقيقة لتحرم رادفانسكا فرصة احراز لقبها الثاني في سيدني (بعد 2013)، عن سعادتها "بالتقدم الذي حققته في هذه الدورة"، علما انها لم تخسر اي مجموعة.

وستتقدم كونتا في تصنيف المحترفات الذي سيصدر الاثنين المقبل من المركز العاشر الى التاسع.

وكانت رادفانسكا (27 عاما ومصنفة ثالثة عالميا) تمني النفس بتكرار سيناريو 2013 حين توجت باللقب على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا. الا انها عجرت أمام منافستها البريطانية، قائلة ان الاخيرة "قدمت ببساطة كرة مضرب رائعة من البداية حتى النهاية".

وخاضت اللاعبة البولندية النهائي الثامن والعشرين في مسيرتها الا انها فشلت في احراز لقبها الـ21 والتحضير بافضل طريقة لبطولة استراليا التي بلغت فيها نصف النهائي عامي 2014 و2016.

ولم تكن المباراة النهائية المواجهة الوحيدة بين رادفانسكا وكونتا، اذ ثأرت اللاعبة البريطانية من منافستها بعدما خسرت امامها العام الماضي في نهائي دورة ستانفورد في ثاني مواجهة بينهما بعد الدور الثالث لدورة سينسيناتي، حيث فازت البولندية ايضا.

انتهاء حلم الثلاثية

وعند الرجال، وضع مولر حدا لمسلسل انتصارات ترويسكي في هذه الدورة عند 13 مباراة متتالية وبلغ النهائي السادس في مسيرته، بعدما حسم المواجهة 6-3 و7-6 (8-6).

واحتاج مولر (34 عاما) والباحث عن لقبه الاول في دورات رابطة المحترفين، الى ساعة ونصف ساعة لكي يضع حدا لسلسلة انتصارات منافسه في هذه الدورة التي توج بلقبها في العامين الماضيين واحرز فيها 13 انتصارا متتاليا (دون ان يحتسب فوز الخميس على الالماني فيليب كولشرايبر لانسحاب الاخير قبل انطلاق المباراة).

وكان ترويسكي (30 عاما ومصنف 29 عالميا) توج باللقب في العامين الماضيين على حساب الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين والبلغاري غريغور ديميتروف تواليا، الا ان مولر حرمه من ان يصبح اول لاعب يحرز لقب هذه الدورة لثلاثة اعوام متتالية، منذ انجاز الاسترالي جون برومويتش بين 1937 و1940.

وثأر مولر من ترويسكي الذي انهى مشواره في نصف نهائي هذه الدورة عام 2015، في المواجهة الوحيدة السابقة بين اللاعبين.

وستكون الفرصة قائمة امام مولر لاحراز باكورة القابه عندما يتواجه في النهائي مع ايفانز الذي بلغ النهائي الاول في مسيرته بعدما تخطى كوزنتسوف 6-2 و3-6 و6-3.

واحتاج ايفانز (26 عاما) الذي حقق في ربع النهائي فوزه الاول على احد المصنفين العشرة الاوائل باقصائه النمسوي دومينيك ثييم (المصنف اول في سيدني و8 عالميا)، الى ساعة و51 دقيقة للفوز.

وكان ايفانز يخوض الدور نصف النهائي لاحدى دورات رابطة المحترفين للمرة الثانية فقط في مسيرته، بعد دورة زغرب 2014.

وستكون المباراة النهائية المواجهة الاولى بين مولر وايفانز.

هوبارت وأوكلاند

وفي دورتين اخريين تعدان بمثابة تحضير لبطولة استراليا، بلغت الرومانية مونيكا نيكوليسكو المصنفة ثالثة، نهائي دورة هوبارت الاسترالية من دون ان تلعب، بعد انسحاب منافستها الاوكرانية ليسيا تسورنكو بسبب المرض من نصف النهائي الجمعة.

وستخوض نيكوليسكو، البالغة 29 عاما والمصنفة 40 عالميا، النهائي الثامن في مسيرتها وهي تأمل احراز اللقب الرابع في مسيرتها.

وتلتقي نيكوليسكو في النهائي البلجيكية ايليز مرتنز التي واصلت مغامرتها بفوزها على الكرواتية يانا فيت بسهولة 6-4 و6-صفر.

وكانت مرتنز، البالغة 21 عاما والمصنفة 127 عالميا، اقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة اولى من الدور ربع النهائي، وهي ستخوض النهائي الاول في مسيرتها.

وفي دورة اوكلاند النيوزيلندية، انحصر اللقب بين الاميركي جاك سوك المصنف رابعا وصيف بطل 2016، والبرتغالي جواو سوزا.

وفاز سوك (24 عاما) الجمعة على مواطنه ستيف جونسون السابع 6-4 و6-3 في غضون ساعة و11 دقيقة، ليبلغ النهائي السادس في مسيرته، وهو يأمل في احراز لقبه الثاني (بعد هيوستن 2015).

اما سوزا، فتخلص من القبرصي المخضرم ماركوس بغداديس الثامن (36 عاما) بالفوز عليه 6-1 و7-5 في ساعة و13 دقيقة.