دورة روتردام: تأهل صعب لسيليتش وتسونغا وكليزان
تأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف أول والفرنسي جو ويلفريد تسونغا والسلوفاكي مارتن كليزان حامل اللقب بصعوبة إلى الدور الثاني من دورة روتردام الهولندية الدولية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1,8 مليون يورو.
وفي الدور الأوّل، فاز سيليتش على الفرنسي بنوا بير 5-7 و6-3 و6-2، وتسونغا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و7-6 (7-2)، وكليزان على الاسباني فرناندو فرداسكو 6-4 وصفر-6 و6-1.
وكان كليزان توّج العام الماضي على حساب الفرنسي غايل مونفيس.
وفي الدور الأوّل أيضاً، فاز الكوراتي بورنا كوريتش على الروسي كارن خاتشانوف 7-6 (8-6) و7-6 (12-10)، وجيل مولر من لوكسمبورغ على الهولندي تالون غرييكسبور 6-3 و6-2، والألماني فيليب كولشرايبر على الفرنسي لوكاس بوي الثامن 7-5 و6-2، والفرنسي جيل سيمون على مواطنه نيكولا ماهو 3-6 و6-3 و6-4.