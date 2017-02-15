دورة روتردام: تأهل صعب لسيليتش وتسونغا وكليزان

وفي الدور الأوّل، فاز سيليتش على الفرنسي بنوا بير 5-7 و6-3 و6-2، وتسونغا على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و7-6 (7-2)، وكليزان على الاسباني فرناندو فرداسكو 6-4 وصفر-6 و6-1.

وكان كليزان توّج العام الماضي على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

وفي الدور الأوّل أيضاً، فاز الكوراتي بورنا كوريتش على الروسي كارن خاتشانوف 7-6 (8-6) و7-6 (12-10)، وجيل مولر من لوكسمبورغ على الهولندي تالون غرييكسبور 6-3 و6-2، والألماني فيليب كولشرايبر على الفرنسي لوكاس بوي الثامن 7-5 و6-2، والفرنسي جيل سيمون على مواطنه نيكولا ماهو 3-6 و6-3 و6-4.