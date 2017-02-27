دورة دبي - بداية قوية لفيدرر الساعي للقبه الثامن

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل أحد الروسيين ميخائيل يوجني أو يفغيني دونسكي المتأهل من التصفيات.

ويملك السويسري سجلاً رائعاً في دبي حيث توج سبع مرات أعوام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 و2015.

وكان فيدرر (35 عاماً) المصنف أول في العالم سابقاً عزز رقمه القياسي في البطولات الكبرى بتتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد نهائي مثير مع غريمه الإسباني رافاييل نادال رافعاً رصيده إلى 18 لقباً.

وعانى فيدرر من إصابات أبعدته عن الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي ما أدى إلى تراجعه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين. ويحتل حالياً المركز العاشر بفارق شاسع عن البريطاني أندي موراي المتصدر.

ويبدأ موراي بدوره مشواره في دورة دبي الثلاثاء بمواجهة التونسي مالك الجزيري في الدور الأول.

وخرج جيل مولر من لوكسمبورغ المصنف ثامناً في البطولة من الدور الأول بخسارته أمام الألماني فيليب كولشرايبر 4-6 و6-7 (1-7).

وتأهل الإسباني روبرتو باوتيستا السادس في البطولة إلى الدور الثاني بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 6-1 و7-6 (7-4).

وفي الدور الأول أيضاً للدورة التي بدأت اليوم، فاز الإسباني غييرمو غارسيا-لوبيز على الصربي فيكتور ترويسكي 6-4 و6-3، والإسباني مارسيل غرانويرز على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 6-2.

وتبلغ جوائز دورة دبي 2.6 مليون دولار، ويحصل الفائز باللقب على 523 ألف دولار و500 نقطة، مقابل 266 ألف دولار و300 نقطة للوصيف.

وكان السويسري ستانيسلاس فافرينكا توج بلقب العام الماضي، وصنف ثانياً في الدورة الحالية.