دورة تشارلستون: أوستابنكو وكاساتكينا إلى النهائي

وفي نصف النهائي السبت، فازت أوستابنكو على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 6-3 و5-7 و6-4، وكاساتكينا على الألمانية لورا سيغموند 3-6 و6-2 و6-1.

وكانت أوستابنكو أخرجت الدانماركية كارولين فوزنياكي المصنفة خامسة من ربع النهائي.

وتخوض أوستابنكو المباراة النهائية لإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات للمرة الثالثة في مسيرتها، وسبق أن خسرت في نهائي دورتي كيبيك في 2015 والدوحة في 2016.