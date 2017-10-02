الدوري الإنكليزي الممتاز
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Reuters

دورة بكين: ثلاثة إسبان يخرجون من الدور الاول

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ودّع ثلاثة لاعبين من إسبانيا دورة بكين الدولية لكرة المضرب من الدور الاول وهم بابلو كارينيو بوستا الرابع بخسارته امام البلجيكي ستيف دارسيس الصاعد من التصفيات صفر-6 و4-6، وفرناندو فرداسكو بخسارته امام الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات 1-6 و6-3 و3-6، ومارسيل غرانويس بخسارته امام البريطاني الياز بيديني 4-6 و2-6.

وفي الدور الثاني، يلعب دارسيس مع لايوفيتش، وبيديني مع الاسباني روبرتو باوتيستا الخامس والذي تغلب على الصيني زي جانغ 6-1 و6-3.

وبلغ الدور الثاني ايضا الايطالي فابيو فونييني بتغلبه على الهولندي روبن هاسه 7-6 (7-4) و6-2، والالماني ميشا زفيريف بفوزه على مواطنه يان لينارد ستروف 5-7 و6-4 و6-4، ليضرب الاول موعدا مع الالماني الكسندر زفيريف الثاني او البريطاني كايل ادموند، والثاني مع الاسترالي نيك كيريوس الثامن او الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.


 

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