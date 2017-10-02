دورة بكين: ثلاثة إسبان يخرجون من الدور الاول

ودّع ثلاثة لاعبين من إسبانيا دورة بكين الدولية لكرة المضرب من الدور الاول وهم بابلو كارينيو بوستا الرابع بخسارته امام البلجيكي ستيف دارسيس الصاعد من التصفيات صفر-6 و4-6، وفرناندو فرداسكو بخسارته امام الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات 1-6 و6-3 و3-6، ومارسيل غرانويس بخسارته امام البريطاني الياز بيديني 4-6 و2-6.

وفي الدور الثاني، يلعب دارسيس مع لايوفيتش، وبيديني مع الاسباني روبرتو باوتيستا الخامس والذي تغلب على الصيني زي جانغ 6-1 و6-3.

وبلغ الدور الثاني ايضا الايطالي فابيو فونييني بتغلبه على الهولندي روبن هاسه 7-6 (7-4) و6-2، والالماني ميشا زفيريف بفوزه على مواطنه يان لينارد ستروف 5-7 و6-4 و6-4، ليضرب الاول موعدا مع الالماني الكسندر زفيريف الثاني او البريطاني كايل ادموند، والثاني مع الاسترالي نيك كيريوس الثامن او الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.



