انسحبت الاسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة اولى الاثنين من الدور الاول لدورة بكين الدولية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 7 ملايين دولار للسيدات بسبب المرض، بينما ودّعت الالمانية انجيليك كيربر من الدور الثاني.

وخسرت موغوروزا (23 عاماً) بطلة ويمبلدون الانكليزية المجموعة الاولى امام التشيكية باربورا ستريتشكوفا 1-6، ثم تأخرت صفر-2 في الثانية قبل ان تعلن قرار انسحابها.

وقالت الاسبانية "لم العب ابدا منذ وصولي الى بكين. لست ادري، اصبت بفيروس في ووهان"، في إشارة الى الدورة الصينية التي شاركت فيها مؤخرا، وبلغت الدور ربع النهائي.

وتابعت "اردت خوض المباراة، فسددت بعض الكرات لمعرفة كيف ستسير الامور، فلم اكن اريد الانسحاب قبل انطلاق الدورة".

وتلتقي ستريتشكوفا في الدور الثاني مع الالمانية يوليا جورج.

في المقابل، واصلت الالمانية انجيليك كيربر العاشرة خيباتها وودعت الدورة الصينية من الدور الثاني بخسارتها امام الفرنسية أليزيه كورنيه 4-6 و4-6.

وتلتقي كورنيه في ثمن النهائي مع مواطنتها كارولين غارسيا او البلجيكية ايليز ميرتنز التي أطاحت بالسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثامنة من الدور الاول بالفوز عليها 7-6 (7-4) و6-1.

ولحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة بكورنيه الى ثمن النهائي بفوزها على الروسية اناستاسيا بافليوتشنكوفا 6-2 و6-2.

وتلعب فوزنياكي في الدور المقبل مع التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة او الاميركية فارفارا ليبتشنكو الفائزة على الاوكرانية ليسيا تسورنكو 5-7 و6-4 و6-2.

وخرجت الاميركية سلون ستيفنز الخامسة عشرة من الدور الاول ايضا للمرة الثانية منذ تتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في نيويورك بعد سقوطها امام مواطنتها كريستينا ماكهايل المتأهلة من التصفيات 3-6 وصفر-6 في 62 دقيقة.

وكانت ستيفنز (24 عاما) خسرت أمام الصينية وانغ كيانغ في الدور الاول لدورة ووهان الاسبوع الماضي في مباراتها الاولى منذ تتويجها بلقبها الاول في احدى بطولات الغراند سلام.

وتلعب ماكهايل في الدور الثاني مع الرومانية سورانا سيرستيا.

وبلغت الاميركية كوكو فاندفيغه الرابعة عشرة الدور الثاني بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و6-2.

كما تأهلت الروسية ايلينا فيسنينا بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 6-صفر ثم بالانسحاب، والصينية شوياي بينغ بتغلبها على الاميركية شيلبي روجرز 7-6 (7-3) و3-6 و7-5.

وفي الدور الثاني، تلعب فاندفيغه مع الاسترالية داريا غافريلوفا، وفيسنينا مع الاسترالي اشلي بارتي، وبينغ مع الرومانية مونيكا نيكولسكو.

