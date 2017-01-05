دورة بريزبين: سفيتولينا تقصي كيربر وراونيتش يواجه نادال

وجددت سفيتولينا فوزها على الألمانية المتوجة العام الماضي بلقبي بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز، إذ سبق لها أن خرجت فائزة من المواجهة الأخيرة بينهما الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي لدورة بكين.

وحققت الأوكرانية المصنفة 14 عالميا فوزها الرابع على كيربر من أصل 9 مواجهات بينهما، وهي تأمل مواصلة مسيرتها حتى الفوز بلقبها الخامس، لكن عليها أولا تخطي عقبة الدور نصف النهائي حيث ستواجه التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة والتي تغلبت بدورها على الإيطالية روبرتا فينتشي الثامنة 3-6 و6-2 و6-2.

وستكون المواجهة الثانية في نصف النهائي بين الإسبانية غاربيني موغورتسا الرابعة وبطلة رولان غاروس 2016 والفرنسية أليزيه كورنيه، بعد فوزهما على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الخامسة 7-5 و6-4 والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثانية 6-3 و7-5 تواليا.

وعند الرجال، بلغ الكندي ميلوس راونيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور ربع النهائي بعدما تخطى الأرجنتيني دييغو تشفارتسمان بسهولة 6-3 و6-2.

وضرب راونيتش الذي أحرز لقب العام الماضي على حساب السويسري روجيه فيدرر، موعدا في ربع النهائي مع الإسباني رافاييل نادال الخامس الذي تغلب بسهولة على الألماني ميشا زفيريف 6-1 و6-1.

واحتاج نادال، الساعي إلى استعادة المستوى الذي خوله إحراز 14 لقبا في البطولات الكبرى "غراند سلام"، (آخرها رولان غاروس 2014)، إلى 56 دقيقة فقط لكي يقصي زفيريف ويواصل مشواره في هذه الدورة التي يشارك فيها للمرة الأولى في مسيرته.

وستكون المواجهة بين نادال الذي تراجع إلى المركز التاسع في تصنيف رابطة المحترفين، وراونيتش، السابعة بين اللاعبين.

وبلغ الدور ربع النهائي أيضا النمساوي دومينيك ثييم الرابع بفوزه على الأسترالي سام غروث 7-6 (7-5) و6-3، وهو سيواجه البلغاري غريغور ديميتروف السابع الذي تغلب بدوره على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و6-4.