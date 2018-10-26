دورة بازل: فيدرر على بعد مباراة من خطوة الـ 12/12!

وعانى فيدرر الذي يسعى إلى لقبه التاسع في دورة مسقط رأسه، في بداية المباراة على غرار مواجهته الألماني يان لينارد شتروف الخميس في الدور الثاني، حيث تخلف صفر-3 و1-4 ثم 2-5 أمام الفرنسي المصنف 32 عالميا، وذلك بسبب مشاكله مع الكرة الأولى في الإرسال وارتكابه عددا كبيرا من الأخطاء المباشرة.

لكن السويسري سرعان ما تدراك الموقف فكسب 3 اشواط متتالية مدركا التعادل 5-5 ثم 6-6 قبل أن يحسم المجموعة بشوط فاصل كسبه 7-1.

وبعد 62 دقيقة من المنافسة التي كانت أحيانا استعراضية جدا مثلما كان الأمر في الشوط الثاني عشر عندما اضطر فيدرر إلى إنقاذ كرة كانت ستحسم المجموعة للفرنسي، كانت المجموعة الثانية متكافئة حتى الشوط التاسع عندما نجح سيمون في كسر إرسال فيدرر ليحسمها في صالحه ليتقدم 5-4 قبل أن يحسمها في مصلحته 6-4 مدركا التعادل بعد ساعة و21 دقيقة.

وكانت المجموعة الثالثة نسخة طبق الأصل للأولى ولكن لصالح فيدرر هذه المرة حيث تقدم 3-صفر ثم 4-1 قبل أن يعود الفرنسي ويدرك التعادل 4-4، لكن السويسري استعاد توازنه بسرعة وكسب الشوطين التاليين منهيا المجموعة في صالحه 6-4 والمباراة في ساعتين و35 دقيقة.

ويلتقي فيدرر الذي بدأ مسيرته في كرة المضرب يجمع الكرات في... بازل، في الدور نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع أو الروسي دانييل مدفيديف السابع.

وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف الثاني الدور نصف النهائي بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثامن 7-5 و6-3، ليلتقي مع الروماني ماريوس كوبيل الصاعد من التصفيات والفائز على الأميركي تايلور فريتز المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (8-6) و7-5.