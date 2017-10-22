دورة انتورب: تسونغا يحرز اللقب

وكان تسونغا احد افراد منتخب بلاده الذي سيخوض نهائي كأس ديفيس الشهر المقبل ضد بلجيكا، خاض اخر مباراة نهائية له في دورة ليون في ايار/مايو الماضي حيث توج بلقبه الثالث بعد دورتي روتردام ومرسيليا.

وباضافته اللقب الرابع في 2017، يكون هذا الموسم الافضل في مسيرة تسونغا الذي رفع رصيده الى 16 لقبا على العموم.

وكان تسونغا غاب عن الملاعب في الاسابيع الاربعة الاخيرة لاصابة في ركبته.

واعتمد تسونغا على ارسالاته القوية وضرباته الامامية الساحقة ليحسم المجموعة الاولى في مدى 33 دقيقة.

لكنه واجه مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية وتبادل اللاعبان كسر الارسال قبل ان يقول الفرنسي كلمته في الشوط الحادي عشر، لينهي بعدها المباراة على ارساله.