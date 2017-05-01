دورة استوريل: خروج الجزيري من الدور الأول

وفي الدور الأول أيضاً، فاز الإسباني طومي روبريدو على الروسي يفغيني دونسكوي 6-3 و6-2، والجنوب أفريقي كيفن أندرسون على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-2 و6-3.

ويغيب الإسباني نيكولاس الماغرو بطل 2016 عن الدورة هذه السنة، بينما صنف وصيفه ومواطنه بابلو كارينو بوستا أول أمام الفرنسي ريشار غاسكيه وجيل مولر من لوكسمبورغ والاسباني دافيد فيرر.

وأعفي المصنفون الأربعة الأوائل من الدور الأول.

كما يشارك في الدورة النجم الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس، الذي عانى من سلسلة اصابات في العامين الماضيين.