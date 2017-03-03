دورة أكابولكو: كيريوس ينهي مشوار دجوكوفيتش

وخسر الصربي المصنف ثانياً عالمياً أمام كيريوس 6-7 (9-11) و5-7 في مباراة استمرت ساعة و47 دقيقة.

وعاش دجوكوفيتش الذي عاني قبل تخطي الدور الثاني على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (4-6 و6-4 و6-4)، أمسية صعبة أمام الأسترالي (21 عاماً)، وذلك في أول مواجهة بينهما.

وحقق كيريوس 25 ارسالاً ساحقاً أمام دجوكوفيتش (29 عاماً) الذي ظهر بعيداً عن مستواه، علماً أن دورة أكابولكو كانت الأولى له بعد خروجه المفاجئ من الدور الثاني وخسارته لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير.

وكان كيريوس المصنف 17 في العالم صلباً في الارسال حتى نهاية المباراة، وأكثر تركيزاً من منافسه الذي فوت فرصتين في الشوط الفاصل لكسب المجموعة الأولى، فأضاف إلى سجله انتصاراً بارزاً بعدما سبق له الفوز على نادال والسويسري روجيه فيدرر.

ويبدو أن دجوكوفيتش لا يزال يعاني، لا سيما قبل الجولة الأميركية التي تتضمن دورتي أنديان ويلز وميامي للماسترز (1000 نقطة لكل منهما)، ولم يستطع التعافي من خروجه المبكر من بطولة أستراليا.

ويلتقي كيريوس في نصف النهائي الأميركي سام كويري الذي جرد النمسوي دومينيك ثييم المصنف رابعاً من اللقب بفوزه عليه 6-1 و7-5 في نحو ساعة.

ولم يقو النمسوي المصنف تاسعاً عالمياً على الصمود أمام تصميم الأميركي، صاحب سبعة ارسالات ساحقة، على الثأر لخسارته امامه في نصف نهائي العام الماضي 2-6 و2-6.

ومشاركة ثييم في دورة أكابولكو هي الرابعة خلال شهر بعد صوفيا وروتردام الهولندية وريو دي جانيرو البرازيلية حيث أحرز على الأرض الصلبة اللقب الثامن في مسيرته.

وفي مباراة أخرى، تابع نادال المصنف ثانياً في الدورة والساعي إلى لقبه الثالث فيها (بعد 2005 و2013)، مشواره الناجح وبلغ نصف النهائي بفوزه على نيشيوكا 7-6 (7-2) و6-3.

وكان نيشيوكا (86 عالمياً) نداً قوياً للإسباني المصنف أول عالمياً سابقاً، في المجموعة الأولى ولم يخسرها الا بشوط فاصل، واستولى على ارسال الإسباني الأول في المجموعة الثانية وتقدم 2-صفر قبل أن يصحح الأخير الوضع وينطلق نحو الفوز.

ويشارك نادال السادس عالمياً حاليا للمرة الأولى بعد خسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام فيدرر، وسيقابل في نصف النهائي الكرواتي مارين سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2014.

وتأهل سيليتش المصنف ثالثاً إلى دور الأربعة دون أن يلعب بانسحاب منافسه الأميركي ستيف جونسون لإصابته في كاحل قدمه اليمنى في مباراة ثمن النهائي التي فاز فيها على مواطنه العملاق جون ايسنر.