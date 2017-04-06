دجوكوفيتش يعود من بوابة كأس ديفيس

وغاب دجوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، عن الدفاع عن لقبه في بطولة ميامي بسبب إصابة في الكوع ولكنه بدأ التدريب على الملاعب الرملية، في إطار استعدادات صربيا لمواجهة إسبانيا.

ونشر اللاعب تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) جاء فيها :" بلغراد، لقد أتينا".

وسيرافق دجوكوفيتش كل من فيكتور ترويسكي ودوسان لايوفيتش والمدرب-اللاعب نيناند زيمونيتش. وسيغيب عن المنتخب الإسباني رافايل نادال وصيف بطولة ميامي، والذي سيعود للمشاركة في بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تبدأ في عيد الفصح.

وبالإضافة لمباراة صربيا وإسبانيا، تلتقي أستراليا مع الولايات المتحدة في بريسبين. حيث يأمل ليتون هيويت قائد أستراليا أن يتمكن نيك كيرجيوس، الذي خرج من الدور قبل النهائي لبطولة ميامي، من صنع الفارق بعدما سافر في رحلة طويلة لحضور المباراة.

وتستضيف بلجيكا، نظيرتها إيطاليا، مع وجود ديفيد جوفين وستيف دافيس فيما يغيب عن إيطاليا فابيو فونيني.

وفي روان، يغيب عن بريطانيا أندي موراي لفترة غير معلومة بسبب إصابة في الكتف، فيما يغيب عن فرنسا جايل مونفيلس المصاب وجو-ويلفريد تسونغا (الوالد الجديد) وريتشارد جاسكيه (الذي يتعافى من علمية جراحية).

وسيحاول الثنائي لوكاس بويل وجيل سيمون أن يكملا عمل يانيك نواه. وسيستعين ليون سميث قائد بريطانيا بالثنائي كيلي إدموند ودانيل إيفانس.

وقال نواه: "الفريق البريطاني لن يكون كما هو في غياب أندي ولكن على الجانب الاخر، فالفريق الفرنسي سيكون أضعف بكثير بدون تسونجا ومونفليس وجاسكيه".

وأضاف:"اللاعبون الأربعة الذين سيدخلون منافسات الفردي في موقف مشابه- لم يفوزوا بمباريات كثير خلال الأسابيع الماضية، لذلك فإن ثقتهم منخفضة

للغاية ونعلم كيف تكون بطولة كأس ديفيس صعبة على الأعصاب. عندما تفتقد الثقة وتشعر بالعصبية، فهناك خطر".

وفازت بريطانيا في آخر مباراتين على الملاعب الرملية في منافسات الفرق.

وفي بريسبين، سيصل كيرجيوس، الذي خسر من فيدرر في بطولة ميامي، في وقت متأخر حيث سيدخل الملعب بعد حصوله على استعدادات قليلة لمواجهة منافسيه

جاك سوك وجون إيسنر.

وحصل نادال على راحة بعدما خاض مباراة الزوجي على الملاعب الصلبة في بطولة أميركا للاساتذة، وتعتمد أسبانيا على بابلو كارينو بوستا وألبيرت راموس-فينولاس ومارسيل جرانوليرز.