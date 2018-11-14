دجوكوفيتش على أبواب نصف نهائي الماسترز

في الجولة الثانية من مجموعة (النجم البرازيلي السابق غوستافو) غوغا كويرتن، لم يواجه دجوكوفيتش (31 عاماً) الساعي إلى معادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر في عدد الألقاب (6 ألقاب)، أي صعوبة في تحقيق الفوز الثاني على الألماني في ثالث مواجهة بينهما، واحتاج إلى ساعة و16 دقيقة.

وأسفرت الجولة الأولى الإثنين عن فوز دجوكوفيتش على الأميركي العملاق جون إيسنر (2,08 م) صاحب الارسالات القوية، بينما جدد الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف خامساً على العالم، تفوقه على الكرواتي مارين سيليتش، بتغلبه عليه 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

وسيضمن دجوكوفيتش بلوغ نصف النهائي في حال فوز إيسنر على سيليتش في وقت لاحق اليوم، أو العكس فوز الكرواتي على الأميركي لكن بثلاث مجموعات.

ويلتقي دجوكوفيتش مع سيليتش في الجولة الثالثة الجمعة، فيما يلعب زفيريف مع إيسنر.

وتوج دجوكوفيتش بألقابه الخمسة في بطولة الماسترز أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015، وحل وصيفاً في 2016.

وراكم ديوكوفيتش نجاحات عدة في الأشهر الخمسة الأخيرة توجها بلقبين في اثنتين من البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وفوزه بلقب سادس في البطولة على ضفاف نهر التايمز سيكون تتويجا لنهاية موسم مثالية بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ هذه الرياضة ينهي موسمه في صدارة التصنيف العالمي في موسم واحد بعد أن خرج من نادي العشرين الأوائل (22 في آذار/مارس).

واستطاع اللاعبان تفادي كسر الإرسال أكثر من مرة في المجموعة الأولى، إلى أن تمكن دجوكوفيتش من ذلك في الشوط العاشر والفوز فيها في 48 دقيقة.

وكانت المجموعة الثانية أسهل بكثير حيث استفاد الصربي من الأخطاء المتكررة لإبن الحادية والعشرين وكسر إرساله مرتين في الشوطين الرابع والسادس وأنهاها في 29 دقيقة.