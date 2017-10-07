خروج سيليتش من نصف نهائي دورة طوكيو

وتوقف مشوار الكرواتي الخامس عالمياً، في الدور نصف النهائي للدورة اليابانية للعام الثاني على التوالي في دور الأربعة بعدما كان خسر أمام البلجيكي دافيد غوفان في نسخة 2016.

واحتاج مانارينو إلى ساعتين و43 دقيقة لبلوغ النهائي الرابع في مسيرته الاحترافية، والفوز على أحد المصنفين الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي.

وثأر مانارينو لخسارته المواجهة الأولى أمام سيليتش في بطولة ويمبلدون عام 2015.

وكسب سيليتش صاحب الارسالات القوية المجموعة الأولى بصعوبة وبعد الاحتكام الى شوط فاصل.

ونجح مانارينو الساعي إلى اللقب الأول في مسيرته الاحترافية، في كسر ارسال الكرواتي بطل فلاشينغ ميدوز عام 2014، في الشوط الخامس ليتقدم 5-3، لكن الأخير رد التحية مباشرة ليقلص الفارق 4-5، قبل أن يخسر ارساله للمرة الثانية في الشوط العاشر ويخسر المجموعة الثانية 4-6.

ولقن الفرنسي منافسه الكرواتي درساً في فنون اللعبة في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسبها نظيفة 6-صفر.

ويلتقي مانارينو في النهائي مع غوفان الرابع (على البطولة) والذي تغلب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن 7-6 (7-3) و7-6 (8-6).

