ختام موسم مفتوح على كامل الاحتمالات في ماسترز السيدات

في تشرين الأول/أكتوبر، باتت الرومانية سيمونا هاليب خامس لاعبة تتصدر تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات في 2017، إلا أن انهاءها السنة في الصدارة غير مضمون، بل قد تؤدي بطولة الماسترز إلى تتويج وليامس (37 عاماً) .

وفي غياب شقيقتها الصغرى سيرينا التي وضعت قبل أسابيع مولودتها الأولى، لم تفرض أي لاعبة هذه السنة هيمنتها على كرة المضرب النسائية، فتوزعت ألقاب البطولات الأربع الكبرى بين أربع لاعبات، ولم تتمكن أي لاعبة من السيطرة على أرض الملعب بشكل ثابت.

وفي ظل هذا التذبذب في أداء اللاعبات والمنافسة المفتوحة، اعتبرت هاليب أن كل مباراة في بطولة سنغافورة التي تنطلق غداً في ملعب مغلق، ستكون "بمثابة مباراة نهائية".

وإضافة الى الرومانية وفينوس وليامس المصنفة خامسة، يمكن لكل من الإسبانية غاربيني موغوروتسا (ثانية وبطلة ويمبلدون الإنكليزية) والتشيكية كارولينا بليسكوفا (ثالثة) والأوكرانية إلينا سفيتولينا (رابعة) والدنماركية كارولين فوزنياكي (سادسة) واللاتفية يلينا أوستابنكو (سابعة وبطلة رولان غاروس الفرنسية) تصدر التصنيف العالمي، بينما ستكون كارولين غارسيا أول فرنسية تشارك في هذه البطولة منذ 2007.

وكانت هاليب (25 عاماً) أصبحت في تشرين الأول/أكتوبر، أول رومانية تتصدر تصنيف المحترفات، مقصية موغوروتسا من الصدارة.

وأوقعت القرعة هاليب وسفيتولينا وفيوزنياكي وغارسيا في المجموعة الحمراء، وموغوروتسا وبليسكوفا ووليامس وأوستابنكو في المجموعة البيضاء.

"عمق اللعب"



وتبدو فينوس من المرشحات البارزات لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2008 في الدوحة.

وعادت فينوس بشكل جدي الى المنافسة هذا الموسم بعد معاناتها في الفترات الماضية مع متلازمة شوغرن التي تؤثر على مناعة الجسم. وبلغت نهائيين للبطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة حيث خسرت أمام سيرينا، وويمبلدون حيث خسرت أمام موغوروتسا).

وهي تشارك في بطولة الماسترز للسيدات للمرة الأولى منذ 2009.

أما بليسكوفا التي كانت إحدى متصدرات التصنيف هذا الموسم، فاعتبرت أنه يصعب معرفة أي من اللاعبات ستنهي السنة أولى.