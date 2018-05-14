تصنيف السيدات: كفيتوفا تتقدم إلى المركز الثامن

وتغلبت كفيتوفا في النهائي على الهولندية كيكي برتنز لتنتقل الاخيرة (26 عاما) خمس مرتبات الى الامام الى المركز الخامس عشر في اعلى تصنيف لها.

واستعادت التشيكية كارولينا بليسكوفا الاولى في العالم سابقا والتي خرجت من نصف النهائي على يد مواطنتها كفيتوفا، المركز الخامس الذي تنازلت عنه في 19 آذار/مارس الماضي، على حساب اللاتفية يلينا اوستابنكو.

وادى تقدم بتروفا الى تراجع كل من الاميركيتين فينوس وليامس وسلون ستيفنز مركزا واحدا، واصبحتا تاسعة وعاشرة على التوالي.

وببلوغها ربع النهائي، حققت الروسية ماريا شارابوفا اكبر قفزة وانتقلت من المركز 52 الى الاربعين، فيما تراجعت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش ثماني درجات الى المركز الثلاثين.

ترتيب المصنفات العشر الأوليات:



1- الرومانية سيمونا هاليب 7270 نقطة

2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6845

3- الاسبانية غاربيبي موغوروتسا 6175

4- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 5505

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5425

6- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5282

7- الفرنسية كارولين غارسيا 5080

8- التشيكية بترا كفيتوفا 4550

9- الاميركية فينوس وليامس 4286

10- الاميركية سلون ستيفنز 4059