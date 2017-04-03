تصنيف السيدات - البريطانية كونتا تعود للمراكز العشرة الأولى

كذلك عادت النجمة الأميركية المخضرمة فينوس وليامس إلى المراكز العشرة الأولى، حيث صعدت مركزين لتحتل المركز العاشر.

وكانت كونتا قد تراجعت عن المراكز العشرة الأولى في شباط/فبراير لكنها عادت عقب التتويج في ميامي، بالفوز في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي 6-4 و6-3 ـ لتحتل المركز السابع.

وحافظت النجمة الألمانية أنجليك كيربر على موقعها في الصدارة متفوقة على الأميركية سيرينا وليامز والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين كما يلي: