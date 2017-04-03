تصنيف السيدات - البريطانية كونتا تعود للمراكز العشرة الأولى
قفزت البريطانية جوانا كونتا أربعة مراكز دفعة واحدة لتعود من جديد إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.
كذلك عادت النجمة الأميركية المخضرمة فينوس وليامس إلى المراكز العشرة الأولى، حيث صعدت مركزين لتحتل المركز العاشر.
وكانت كونتا قد تراجعت عن المراكز العشرة الأولى في شباط/فبراير لكنها عادت عقب التتويج في ميامي، بالفوز في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي 6-4 و6-3 ـ لتحتل المركز السابع.
وحافظت النجمة الألمانية أنجليك كيربر على موقعها في الصدارة متفوقة على الأميركية سيرينا وليامز والتشيكية كارولينا بليسكوفا.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين كما يلي:
- الألمانية أنجليك كيربر 7340 نقطة.
- الأميركية سيرينا وليامس 7010 نقطة.
- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6020 نقطة.
- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5245 نقطة.
- الرومانية سيمونا هاليب 5022 نقطة.
- الإسبانية غاربين موغوروزا 4790 نقطة.
- البريطانية جوانا كونتا 4330 نقطة.
- البولندية أنييسكا رادفانسكا 4290 نقطة.
- الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا 4025 نقطة.
- الأميركية فينوس وليامز 3865 نقطة.