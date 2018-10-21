سقطت حاملة اللقب والمصنفة ثانيا عالميا الدنماركية كارولاين فوزنياكي أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا الأحد، في اليوم الأول لبطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات في سنغافورة، والذي شهد وضع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حدا للنحس الذي لازمها في مواجهة التشيكية بترا كفيتوفا.

وأقيمت المباراتان ضمن منافسات "المجموعة البيضاء"، على أن تنطلق الإثنين منافسات "المجموعة الحمراء" التي تضم الألمانية أنجيليك كيربر واليابانية ناومي أوساكا والأميركية سلون ستيفنز والهولندية كيكي بيرتنز.

وسقطت فوزنياكي المصنفة ثالثة في سنغافورة، بنتيجة 2-6 و4-6 أمام بليسكوفا الثامنة، بينما فازت سفيتولينا المصنفة سابعة في البطولة (سادسة عالميا) على كفيتوفا الخامسة 6-3 و6-3.

وأتت خسارة فوزنياكي بعد أسبوعين من إحرازها اللقب الـ30 في مسيرتها، بتتويجها بلقب دورة بكين على حساب اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا.

في المقابل، ثأرت بليسكوفا لخسارتها أمام فوزنياكي في نصف نهائي بطولة الماسترز 2017، وقالت بعد فوزها الأحد "كانت لدي فرصة الفوز لأنني قدمت مباراة جيدة هنا العام الماضي".

أضافت "قدمتُ مباراة صلبة، في المقابل كانت هي (فوزنياكي) متوترة بعض الشيء في بداية اللقاء. من الصعب دائما الدفاع عن لقب".

واحتاجت بليسكوفا الى ساعة و34 دقيقة للتفوق على منافستها، وتمكنت من كسر إرسالها مرتين في المجموعة الأولى (الشوطان الثالث والخامس)، ومرة في الشوط الأول للمجموعة الثانية.

في المقابل، حسمت سفيتولينا في 89 دقيقة مباراتها ضد كفيتوفا التي ارتكبت 29 خطأ غير مباشر وسبعة أخطاء مزدوجة على الإرسال.

وقبل هذا الفوز، كانت سفيتولينا قد خسرت سبع مرات تواليا ضد كفيتوفا، في سلسلة مباريات لم تتمكن من الفوز سوى بمجموعة واحدة فيها.

وقالت الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاما "أنا مسرورة جدا من أدائي (...) توجب علي فعلا أن أحافظ على تركيزي وقوتي الذهنية. هي تضرب الكرة بشكل قوي جدا وكان علي أن أتحرك بشكل سريع".

وبدأت سفيتولينا التي انتظرت حتى الأسبوع الماضي لتحجز مكانها في البطولة الختامية للموسم، المباراة بقوة وكسرت إرسال كفيتوفا في الشوط الأول، لترد الأخيرة مباشرة وتكسر إرسال منافستها في الشوط الثاني. الا أن سفيتولينا تمكنت من كسر إرسال كفيتوفا مجددا (في الشوطين السابع والتاسع)، مستغلة الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها منافستها على الإرسال.

وفي المجموعة الثانية، حافظت اللاعبتان الى حد كبير على الإرسال، وتمكنت سفيتولينا من كسره في الشوط السادس لتتقدم 4-2 وتحافظ على تفوقها حتى النهاية.

وتقام الإثنين مباراتان، فتجمع الأولى بين بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 اليابانية ناومي أوساكا وحاملة لقبها في العام الماضي سلون ستيفنز، والثانية بين كيربر المصنفة أولى في بطولة الماسترز في غياب المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب، والهولندية بيرتنز.

وبموجب نظام البطولة تتأهل لاعبتان عن كل مجموعة لخوض نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية في 28 تشرين الأول/أكتوبر.