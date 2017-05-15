برديتش إلى الدور الثاني في روما

ويلتقي برديتش في الدور المقبل الهولندي روبن هازه أو الأرجنتيني كارلوس بيرلوك الصاعد من التصفيات.

وخرج الفرنسي لوكاس بويي الحادي عشر في البطولة من الدور الأول بخسارته أمام الأميركي سام كويري 6-7 (6-8) و6-7 (8-10).

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها بويي من الدور الأول بعد الأولى في دورة مدريد الأسبوع الماضي.

ويلعب كويري في الدور الثاني مع الألماني يان لينارد ستروف الفائز على الأسترالي برناردو طوميتش 6-7 (8-10) و6-1 و6-4.

وكان البريطاني أندي موراي أحرز لقب نسخة العام الماضي على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش. ويستهل الأول حملة الدفاع عن لقبه من الدور الثاني بمواجهة الإيطالي فابيو فونييني، فيما يلعب الثاني حامل اللقب 4 مرات آخرها عامي 2014 و2015، مع البريطاني إلياز بيديني الصاعد من التصفيات أو الإيطالي جانلوكا ماجي المشارك ببطاقة دعوة.

ويحمل الإسباني رافايل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدورة برصيد 7 آخرها عام 2013. وصنف "الماتادور" رابعاً ويستهل مشواره بمواجهة مواطنه نيكولاس ألماغرو الصاعد من التصفيات أو الإيطالي أندرياس سيبي المشارك ببطاقة دعوة.

واحتكر نادال ودجوكوفيتش على ألقاب 11 نسخة متتالية قبل أن يكسر ذلك موراي العام الماضي، لكن البريطاني متصدر التصنيف العالمي يعاني صعوبات عدة هذا الموسم، ولم يحرز سوى لقب دورة دبي.

ولدى السيدات، حجزت التشيكية بربورا زاهلافوفا ستريتشوفا الرابعة عشرة في البطولة بطاقتها إلى الدور الثاني بتغلبها على الروسية داريا كاساتكينا 4-6 و4-3 ثم بالانسحاب. وتلعب زاهلافوفا في الدور الثاني مع السويسرية تيميا باتشينسكي أو المجرية تيميا بابوش.

وتأهلت أيضاً الألمانية لاورا سيغموند بفوزها على اليابانية ناومي أوساكا 6-2 و6-4، والتشيكية كاترينا سينياكوفا بتغلبها على الصينية شواي جانغ 5-7 و6-3 و7-6 (8-6).

وفي الدور الثاني، تلعب سيغموند مع الرومانية سيمونا هاليب الرابعة عالمياً، وسينياكوفا مع الروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة عالمياً.

وكانت الأميركية سيرينا وليامس توجب بلقب العام الماضي على حساب مواطنتها ماديسون كيز، وتغيب الأولى عن الملاعب بسبب الحمل، فيما تبدأ الثانية مشوارها بمواجهة الأسترالية داريا غافريلوفا الصاعدة من التصفيات.