برتنز تغادر هوبارت في ربع النهائي
خرجت الهولندية كيكي برتنز المصنفة أولى في البطولة من الدور ربع النهائي لدورة هوبارت الأسترالية للتنس، بخسارتها أمام البلجيكية إليز مرتنز الصاعدة من التصفيات 2-6 و5-7 الخميس.
وتلتقي مرتنز في نصف النهائي مع الكرواتية يانا فيت الصاعدة بدورها من التصفيات والتي تغلبت على البارغويانية فيرونيكا سيبيدي 6-1 و6-4.
وبلغت نصف النهائي أيضاً الأوكرانية ليسيا تسورنكو بتغلبها على الأميركية شيلبي رودجرز 4-6 و6-4 و6-3.
وتلعب تسورنكو في الدور المقبل مع الرومانية مونيكا نيكوليسكو الثالثة في البطولة والتي تغلبت على اليابانية ريزا أوزاكي 6-4 و6-4.
وكانت الفرنسية أليزيه كورنيه أحرزت لقب العام الماضي على حساب الكندية أوجيني بوشار، إلا أن اللاعبتين تغيبان عن نسخة 2017.