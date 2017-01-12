برتنز تغادر هوبارت في ربع النهائي

وتلتقي مرتنز في نصف النهائي مع الكرواتية يانا فيت الصاعدة بدورها من التصفيات والتي تغلبت على البارغويانية فيرونيكا سيبيدي 6-1 و6-4.

وبلغت نصف النهائي أيضاً الأوكرانية ليسيا تسورنكو بتغلبها على الأميركية شيلبي رودجرز 4-6 و6-4 و6-3.

وتلعب تسورنكو في الدور المقبل مع الرومانية مونيكا نيكوليسكو الثالثة في البطولة والتي تغلبت على اليابانية ريزا أوزاكي 6-4 و6-4.

وكانت الفرنسية أليزيه كورنيه أحرزت لقب العام الماضي على حساب الكندية أوجيني بوشار، إلا أن اللاعبتين تغيبان عن نسخة 2017.