اللقب الأول لليوناني تسيتسيباس

توج اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس (20 عاماً) موسمه المميز، بافتتاح باكورة ألقابه بعد فوزه على اللاتفي إرنست غولبيش 6-4 و6-4 الأحد في المباراة النهائية لدورة ستوكهولم في كرة المضرب.

ويعتبر تسيتسيباس من اكتشافات هذا الموسم بعدما حقق المفاجأة بالوصول إلى نهائي دورة برشلونة ثم دورة تورونتو للماسترز حين خسر في المناسبتين أمام الإسباني رافايل نادال.

واحتاج اليوناني إلى ساعة و22 دقيقة لكي يخرج منتصراً من مواجهته الأولى مع منافسه اللاتفي البالغ 30 عاماً، حارما الأخير من لقبه الأول منذ 2014 والسابع في مسيرته من أصل 7 مباريات نهائية.

