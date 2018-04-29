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دوري أبطال أوروبا
تنس

الفرنسية بارمانتييه تحرز لقب اسطنبول

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أحرزت الفرنسية بولين بارمانتييه لقب بطلة إسطنبول التركية الدولية للتنس، هو الثالث في مسيرتها، بفوزها الأحد في النهائي على السلوفينية بولونا هرسوغ الـ 75 عالمياً 6-4 و3-6 و6-3.

Reuters

واللقب هو الأول لبارمانتييه البالغة 32 عاماً منذ 10 سنوات بعد تتويجها في باد غاشتاين النمساوية (2008)، والثالث بعد باكورة ألقابها في طشقند (2007).

وحققت بارمانتييه فوزها الثالث في ثالث نهائي تخوضه، وبعد تتويجها في باد غاشتاين، لم تبلغ نصف النهائي إلا ثلاث مرات في دورات ستراسبورغ الفرنسية (2012) وكاتوفيتشي البولندية (2016) ولوكسمبورغ (2017).

وكانت فرحة بارمانتييه التي اخرجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة أولى في الدورية والثانية عالمياً من الدور الثاني، لا توصف لأول مرة منذ 10 سنوات، لا سيما بعد بداية موسم سيئة للغاية حققت فيها انتصارين فقط في 17 مباراة.

وستحقق بارمانتييه (122 عالمياً) قفزة كبيرة في التصنيف العالمي حيث ستتقدم 40 مرتبة لتعود مجدداً إلى نادي الـ 100 الأوليات في تصنيف الاثنين.

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