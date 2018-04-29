الفرنسية بارمانتييه تحرز لقب اسطنبول

واللقب هو الأول لبارمانتييه البالغة 32 عاماً منذ 10 سنوات بعد تتويجها في باد غاشتاين النمساوية (2008)، والثالث بعد باكورة ألقابها في طشقند (2007).

وحققت بارمانتييه فوزها الثالث في ثالث نهائي تخوضه، وبعد تتويجها في باد غاشتاين، لم تبلغ نصف النهائي إلا ثلاث مرات في دورات ستراسبورغ الفرنسية (2012) وكاتوفيتشي البولندية (2016) ولوكسمبورغ (2017).

وكانت فرحة بارمانتييه التي اخرجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة أولى في الدورية والثانية عالمياً من الدور الثاني، لا توصف لأول مرة منذ 10 سنوات، لا سيما بعد بداية موسم سيئة للغاية حققت فيها انتصارين فقط في 17 مباراة.

وستحقق بارمانتييه (122 عالمياً) قفزة كبيرة في التصنيف العالمي حيث ستتقدم 40 مرتبة لتعود مجدداً إلى نادي الـ 100 الأوليات في تصنيف الاثنين.