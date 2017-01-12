الروسية بتروفا تودّع عالم المضرب الناعم

ولم تشارك اللاعبة الروسية البالغ عمرها 34 عاماً في أي من بطولات اللاعبات المحترفات منذ 2014 بعدما فشلت في تجاوز إصابة في الكتف وسلسلة من الإصابات الأخرى.

وقالت بتروفا لموقع اتحاد اللاعبات المحترفات على الإنترنت: "في كل مرة أحاول فيها العودة والعمل على استعادة مستواي تنهار قواي البدنية".

وأضافت: "من أجل اللعب على أعلى مستوى تريد فقط التركيز على اللعب وليس على الأشياء التي تقلقك بدنياً".

وتابعت: "حاولت مرة أخيرة... لكني توصلت لنتيجة في هذا الأمر منذ بعض الوقت. قرّرت أنه من المهم أن أبلغ الجميع بنهاية مسيرتي الاحترافية".

وكانت بتروفا واحدة من بين لاعبات الجيل الذهبي لروسيا في العقد الأول من هذا القرن إلى جانب لاعبات حاصلات على ألقاب كبرى مثل ماريا شارابوفا وسفيتلانا كوزنتسوفا وأنستاسيا ميسكينا، بالإضافة إلى إيلينا ديمنتييفا الفائزة بالذهبية الأولمبية ودينارا سافينا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً.

وحصدت بتروفا التي وصلت إلى المركز الثالث عالمياً في الزوجي وهو الأعلى في مسيرتها 13 لقباً في بطولات اللاعبات المحترفين و24 في بطولات الزوجي.

وبلغت الدور قبل النهائي في فرنسا المفتوحة في 2003 و2005 وأيضاً نهائي الزوجي في أمريكا المفتوحة في 2010 وفرنسا 2012.

وقالت: "كنت في التنس لفترة طويلة. مسيرتي كانت طويلة للغاية وجيدة".

وأضافت: "تعاملت مع العديد من الإصابات مثل الجميع لكن من المهم لي طي هذه الصفحة نهائياً".