الأوكرانية تسورينكو تتوج بلقب بطولة أكابولكو للتنس

وبسطت تسورينكو سيطرتها على مجريات اللعب تماماً وحسمت المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط لكنها واجهت بعض المعاناة في المجموعة الثانية قبل أن تحسمها في النهاية لتتوج بلقب بطولة أكابولكو للمرة الأولى.

وحققت تسورينكو لقبها الثالث على الملاعب الصلبة بعد أن فازت بلقب بطولة غوانغزو في 2016 ولقب بطولة اسطنبول في 2015.