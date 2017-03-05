الأوكرانية تسورينكو تتوج بلقب بطولة أكابولكو للتنس
توجت الأوكرانية ليسيا تسورينكو بأول لقب لها في 2017 وحسمت لقب بطولة أكابولكو المكسيكية لتنس السيدات بعد فوزها على الفرنسية كريستينا ملادنوفيتش 6-1 و7-5 اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.
وبسطت تسورينكو سيطرتها على مجريات اللعب تماماً وحسمت المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط لكنها واجهت بعض المعاناة في المجموعة الثانية قبل أن تحسمها في النهاية لتتوج بلقب بطولة أكابولكو للمرة الأولى.
وحققت تسورينكو لقبها الثالث على الملاعب الصلبة بعد أن فازت بلقب بطولة غوانغزو في 2016 ولقب بطولة اسطنبول في 2015.