إيسنر يتوج بأتلانتا للمرة الرابعة

وهي الدورة الثانية التي يحرز إيسنر (32 عاماً) لقبها خلال أسبوع، بعد دورة نيوبورت الأميركية الأحد الماضي.

وبات في رصيد إيسنر المصنف 20 عالمياً، أربعة ألقاب في أتلانتا، ثلاثة منها متتالية أعوام 2013 و2014، و2015، علماً أنه خاض مباراتها النهائية سبع مرات.

وفي مباراة الأحد، كان إيسنر قاب قوسين أو أدنى من خسارة المجموعة الأولى، عندما أتيحت لهاريسون نقطة لحسمها مع تقدمه 6-5 في الشوط الفاصل، إلا أن اللاعب المخضرم أحرز ثلاث نقاط متتالية ليحسم المجموعة لصالحه.

وفي مطلع المجموعة الثانية، تمكن هاريسون من كسر إرسال منافسه، ليخسر إيسنر بذلك إرساله للمرة الأولى بعد سلسلة من 75 شوطاً بدأت في دورة نيوبورت التي أقيمت على ملاعب عشبية.

إلا أن إيسنر رد كسر الارسال سريعاً، وحافظ كل لاعب على إرساله طوال المجموعة وصولاً إلى الشوط الفاصل.

وكان هاريسون (25 عاماً والمصنف 42 عالمياً) يخوض المباراة النهائية الثانية له في مسيرته الاحترافية، علماً أنه فاز بالأولى وأحرز من خلالها لقب دورة ميامي الأميركية في وقت سابق هذه السنة.