إنديانا ويلز - تأهل بليسكوفا إلى الدور الرابع

وستتواجه بليسكوفا مع السويسرية تيميا باتشينسكي الخامسة عشرة الفائزة على الهولندية كيكي ييرتنز الثامنة عشرة 6-3 و5-7 و7-6 (10-8).

وفي الدور الثالث أيضاً، فازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا العاشرة على الأسترالية داريا غافريلوفا الرابعة والعشرين 6-2 و6-1، والإسبانية غاربيني موغوروتسا السابعة على الأميركية كايلا داي 3-6 و7-5 و6-2، لتلتقيا بالدور الرابع أيضاً.

وتخطت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الخامسة منافستها التشيكية كريستينا بليسكوفا 2-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4)، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا التاسعة عشرة التشيكية باربروا ستريكوفا السابعة عشرة 6-3 و6-2.

كما فازت الفرنسية كارولين غارسيا الحادية والعشرون على البريطانية جوانا كونتا الحادية عشرة 3-6 و6-3 و7-6 (7-1)، والروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة على الإيطالية روبرتا فينتشي السادسة والعشرين 6-2 و2-6 و6-1.