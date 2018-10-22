أنس جابر تقفز 39 مركزاً وكيربر وصيفة

وحققت أنس جابر هذه القفزة الكبيرة بعد بلوغها نهائي بطولة الكرملين الروسية حيث خسرت أمام الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-2 و6-7 (3-7) و4-6.

وفي مراكز المقدمة، ارتقت الألمانية أنجيليك كيربر إلى مركز الوصافة على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وهي المرة الأولى التي ترتقي فيها الألمانية - المصنفة أولى سابقاً - إلى هذا المركز المتقدم منذ تموز/يوليو عام 2017، لكنها لا تملك أي أمل بإزاحة هاليب عن المركز الأول من الآن وحتى نهاية العام الحالي على رغم غياب الأخيرة عن بطولة الماسترز التي انطلقت في سنغافورة الأحد وذلك للفارق الشاسع بين اللاعبتين.

في المقابل، دخلت الشابة الروسية داريا كاساتكينا نادي اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها بعد تتويجها بطلة لدورة موسكو وصعودها إلى المركز العاشر.

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 6921 نقطة.

2- الألمانية انجيليك كيربر 5375 نقطة.

3- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5086 نقطة.

4- اليابانية ناومي أوساكا 4740 نقطة.

5- التشيكية بترا كفيتوفا 4255 نقطة.

6- الأميركية سلون ستيفنز 3943 نقطة.

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3850 نقطة.

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 3840 نقطة.

9- الهولندية كيكي بيرتنز 3710 نقطة.

10 - الروسية داريا كاساتكينا 3315 نقطة.