ألكسندر زفيريف أصغر مشارك في دورة ماسترز منذ 2008

وفاز زفيريف على الروسي اندري روبليف 6-2 و6-3 في ربع نهائي الدورة الصينية، وسيواجه في نصف النهائي السبت الاسترالي نيك كيريوس المتأهل على حساب البلجيكي ستيف دارسيس.

وبات زفيريف أصغر لاعب يتأهل الى دورة ماسترز منذ الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2008. كما انه ثالث لاعب ضمن المشاركة في الدورة التي تنطلق في لندن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد الاسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر، المصنفين أول وثانيا عالميا.

وقال زفيريف المصنف رابعا "اعتقد انه من الرائع لاي لاعب ان يتأهل الى هذه الدورة المرموقة في لندن"، آخر دورات الماسترز للموسم.

وتابع "انها حقا جائزة لكل لاعب يستحق ذلك، لانه كما تعلمون، يكون أحد أفضل اللاعبين ليس فقط لأسبوع أو اثنين، بل طوال السنة".

أضاف "انه امر مميز، انجاز رائع بالنسبة إلي واعتقد انه كذلك لكل اللاعبين ايضا"، علما ان اللاعب يبحث عن لقبه السادس في 2017.



