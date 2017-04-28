​دورة برشلونة: موراي ونادال يبلغان المربع الذهبي

واحتاج موراي إلى ثلاث ساعات للتخلص من عقبة راموس-فينولاس الذي يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق، وقد أكد هذا الأمر بفوزه على البريطاني في الدور الثالث لدورة مونتي كارلو حيث واصل طريقه حتى النهائي قبل أن يخسر أمام مواطنه رافايل نادال.

ويلتقي موراي في نصف النهائي النمسوي دومينيك تييم المصنف رابعاً والفائز على الياباني يويتشي سوغيتا 6-1 و6-2 الجمعة أيضاً.

وستكون مباراة نصف النهائي المواجهة الثالثة بين اللاعبين، ويأمل موراي تأكيد تفوقه على تييم والفوز عليه للمرة الثالثة.

وواصل الإسباني رافاييل نادال الثالث مشواره نحو الفوز بلقب هذه الدورة للمرة الثانية توالياً والعاشرة في مسيرته وبلغ الدور نصف النهائي، بتخطيه عقبة الكوري الجنوبي هيون تشونغ الصاعد من التصفيات 7-6 (7-1) و6-2 في غضون ساعة و44 دقيقة.

وهذا الفوز الحادي والخمسون لنادال من أصل 54 مباراة خاضها في هذه الدورة التي يحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب (9)، ويأمل الوصول إلى اللقب العاشر كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث توّج بلقبه الخمسين على الملاعب الترابية وانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.

ويقدّم نادال (30 عاماً)، المصنف أول على العالم سابقاً، موسماً جيداً حتى الآن، إذ وصل أيضاً إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة ميامي الأميركية، ثاني دورات الماسترز، إلاّ أنّه خسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر.

ويلتقي نادال في دور الأربعة الأرجنتيني هوراسيو سيبالوس أو الروسي كارين خاشانوف.