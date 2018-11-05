ولم يخض الإسباني الذي تراجع رسمياً اليوم لوصافة التصنيف تاركا الصدارة لدجوكوفيتش، أي مباراة منذ انسحابه من نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي. وهو غاب عن دورة باريس للماسترز الأسبوع الماضي بسبب آلام في عضلات البطن، وأكد الإثنين أنه سيغيب عن البطولة الختامية في لندن الأسبوع المقبل.

وفي بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، قال الماتادور البالغ من العمر 32 عاماً "هذه الكلمات هي نهاية الموسم بالنسبة إلي. كان موسماً معقداً، جيداً جداً على مستوى كرة المضرب عندما كنت قادراً على اللعب، وسيئاً جداً على مستوى الإصابات".

وأضاف "قمت بكل ما يمكن للوصول إلى ختام الموسم بلياقة جيدة، في باريس كما في لندن. للأسف، تعرضت لمشكلة في عضلات البطن في باريس الأسبوع الماضي، وأيضا لدي (جزء حر) في الكاحل يجب إزالته في عملية سأخضع لها اليوم (الإثنين)".

وتابع "نظراً إلى أن إصابتي في عضلات البطن ستحول دون اللعب في لندن، نستفيد (هو وفريقه) لإزالته وتفادي مشكلات في المستقبل".

على رغم ذلك، تمكن نادال المتوج بـ17 لقباً في البطولات الكبرى "غراند سلام"، من إحراز خمسة ألقاب هذا الموسم أبرزها لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الحادية عشرة (رقم قياسي)، إضافة إلى ثلاث دورات للماسترز (تورونتو الكندية وروما ومونتي كارلو).

وأدى انسحاب نادال من دورة باريس الأسبوع الماضي، إلى فقدانه صدارة التصنيف العالمي الذي صدر رسمياً الإثنين، لصالح دجوكوفيتش. وكان في إمكان الإسباني أن يستعيد الصدارة بنهاية الموسم، بحسب ما سيحققه هو والصربي في بطولة الماسترز في لندن (1500 نقطة).

وبإعلان نادال انسحابه من بطولة لندن التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم، سيحل بدلاً منه الأميركي جون إيسنر المصنف عاشراً.

