في نصف النهائي السبت، حقق نادال فوزا سهلا على البلجيكي دافيد غوفان الرابع 6-4 و6-صفر، ولحق بتسيتسيباس المصنف في المركز الـ 63 عالميا الذي كان بلغ أول نهائي في مسيرته الاحترافية بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-5 و6-3.

وهو الفوز رقم 400 لنادال على الملاعب الترابية، فبات رابع أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزاً والإسباني مانويل أورينتيس بـ 502 فوزين، والنمساوي توماس موستر وحقق422 فوزاً.

ولم يخسر نادال، صاحب 16 لقبا في البطولات الاربع الكبرى، سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 57 فوزا حتى الان مقابل 3 هزائم.

وعزز نادال أيضاً رقمه القياسي من حيث عدد المجموعات المتتالية دون هزيمة على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 44 مجموعة منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في ربع نهائي دورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وكان ابن مايوركا أحرز الأحد الماضي لقبه الحادي عشر أيضا في دورة مونتي كارلو.

وفي الجهة المقابلة، سيخوض تسيتسيباس (19 عاما) أول نهائي في مسيرته الاحترافية، وهو سيدخل ببلوغه النهائي قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين الذي يصدر الاثنين، ليصبح أول يوناني يحقق هذا الإنجاز.

وكان تسيتسيباس حقق الجمعة أهم فوز في مسيرته حتى الان بتغلبه على النمساوي دومينيك تييم 6-3 و6-2 في ربع النهائي.