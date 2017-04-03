نادال: "دائماً أحصل هنا على الكأس الصغيرة"

وقال نادال خلال مراسم تسليم جوائز المباراة النهائية للبطولة الأمريكية: "أهنئ روجيه وفريقه، إنه مذهل، هو من أفضل لاعبي التنس العائدين (بعد غياب) في التاريخ، أنا سعيد من أجلك".

وأضاف نادال مازحاً: "دائماً أحصل هنا على الكأس الصغيرة".

ورغم خسارته لنهائي البطولات الثلاث، التي خاضها هذا الموسم (أستراليا وأكابولكو وميامي)، أكد نادال أن الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي كانوا جيدين بالنسبة له.

وتابع اللاعب الأسباني قائلاً: "الأسبوعين، اللذين قضيتهما هنا في ميامي، كانا رائعين، هذه هي المرة الثالثة، التي أخسر فيها أمام فيدرر هذا العام، ولكن بداية الموسم كانت جيدة بالنسبة لي".

ومن جانبه رد فيدرر على ثناء نادال عليه بإطراء مماثل، وقال موجها حديثه للاعب الإسباني: "أهنئك على عودتك يا رافا"، في إشارة إلى عودة نادال إلى الملاعب مرة أخرى، بعد توقفه عن اللعب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وأضاف: "أتذكر أن كل شيء بدأ بالنسبة لنا من هنا في 2004، ومنذ ذلك الحين لعبنا مباريات قوية".

واستطرد فيدرر، الذي واجه نادال للمرة الأولى في ميامي عام :2004 "لقد كنت صغيراً والآن أصبحت عملاقاً وقوياً، أستمتع دائماً باللعب أمامك".

والتقى اللاعبان بعد ذلك بعام واحد في نهائي بطولة ميامي، حيث توج فيدرر باللقب، بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات.

واختتم المصنف الأول عالمياً سابقاً، قائلاً: "في 2005 قلت لك أنك ستفوز بها ولا أزال أعتقد أنك ستفوز بها".