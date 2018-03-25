فيدرر يغيب عن رولان غاروس

وقال فيدرر صاحب 20 لقباً كبيراً آخرها بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي: "قررت عدم خوض منافسات الموسم المقررة على الأراضي الترابية".

ولم يشارك فيدرر منذ عام 2015 في رولان غاروس وهي البطولة التي خلقت له أكثر المشاكل ولم يتوج بها سوى مرة واحدة عام 2009.

وكان فيدرر قرر العام الماضي بعد تعافيه من الاصابة عدم المشاركة في البطولة الباريسية لاراحة ركبته وظهره وخصوصاً للاستعداد الجيد لموسم الملاعب العشبية وبطولته المفضلة ويمبلدون الانكيرزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

واستهل فيدرر العام الحالي بقوة وأكد فيدرر مرة أخرى أنه في قمة عطائه رغم وصوله إلى عامه السادس والثلاثين، محققاً 17 فوزاً متتالياً متفوقاً بفارق فوز على أفضل بداية موسم له عام 2006. كما أنه احرز لقبين: الأول بطولة استراليا المفتوحة، ولى البطولات الأربع الكبرى، والثاني في دورة روتردام الهولندية حيث انتزع وقتها صدارة التصنيف العالمي من الاسباني رافايل نادال.

لكن السويسري مني بخسارتين متتاليتين وفقد لقبين في دورات الماسترز للألف نقطة، فكانت الأولى أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية الأحد الماضي عندما أوقف الأخير سلسلة انتصاراته، والثانية اليوم أمام كوكيناكيس الذي ازاحه عن صدارة التصنيف العالمي حيث سيتربع عليها وصيف الموسم الماضي الاسباني رافايل نادال الغائب عن الملاعب بسبب الاصابة.