فافرينكا يودع وفيدرر ونادال إلى ربع النهائي

خرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول من الدور ثمن النهائي لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز ألف نقطة للرجال، بخسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و2-6 و1-6.

وعكر الواعد زفيريف (19 عاماً) احتفالات فافرينكا بعيد ميلاده الثاني والثلاثين وأوقف مشواره في الدورة التي كان يرغب في بلوغ دور الأربعة فيها على الأقل للثأر من مواطنه روجيه فيدرر الذي حرمه من الظفر بلقب دورة أنديان ويلز الأحد قبل الماضي عندما تغلب عليه في المباراة النهائية.

واستهل فافرينكا المباراة بشكل جيد وكسب المجموعة الأولى، لكنه انهار بعد ذلك، وقال "قدمت شوطاً مخيباً ملطع المجموعة الثانية وبعد ذلك استسلمت تماماً. كان من الصعب علي القتال وايجاد الحلول، لم أتحرك كثيراً ولم أقدم عرضاً جيداً".

وأضاف فافرينكا الذي صنف أول في غياب البريطاني آندي موراي الأول عالمياً والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني بسبب الاصابة: "انهرت بدنياً ومعنوياً، قدمت اداء مخيباً ولم تكن لدي الطاقة للمقاومة".

من جهته، علق زفيريف على فوزه قائلاً: "يجب أن تلعب بقتالية عندما تواجهه وتحاول حرمانه من فرض ايقاع تبادل الكرات".

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس الثاني عشر والذي تغلب على البلجيكي دافيد غوفان الثامن 7-6 (7-5) و6-3.

في المقابل، حسم فيدرر الرابع مواجهته مع الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع عشر في مجموعتين بعد الاحتكام إلى شوطين فاصلين 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).

ولم يقدم فيدرر أداء مقنعاً وعلل ذلك بقوله "أمام هذا النوع من اللاعبين بمجرد سقوطك في الشك بنسبة قليلة، تتعقد الأمور. وفي اللحظات الحاسمة قد يكون ذلك خطيراً لأنه لاعب جيد وقوي".

ويبدو فيدرر مرشحاً للقب الدورة، للمرة الثالثة بعد 2005 و2006، بعد تتويجه في دورة أنديان ويلز الأخيرة على حساب فافرينكا وفي ظل غياب موراي ودجوكوفيتش.

واستعاد السويسري طاقته بعد غياب لستة أشهر في 2016 اثر جراحة في ركبته وعلاج اصابة في ظهره، فقدم مستويات رائعة في أنديان ويلز حيث أحرز لقبه التسعين في مسيرته الاحترافية.

وبات فيدرر بعمر الخامسة والثلاثين أكبر لاعباً سناً يحرز لقب في احدى دورات النخبة في الماسترز محطما الرقم القياسي المسجل باسم الاميركي اندريه اغاسي عام 2004 عندما توج بطلا لدورة سينسيناتي.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع التشيكي توماس برديتش العاشر والذي تغلب على الفرنسي الأخر أدريان مانارينو 6-3 و7-5 في ساعة و29 دقيقة.

وأكد برديتش تفوقه على مانارينو وحسم المباراة الرابعة على التوالي بينهما.

وكان فيدرر تغلب على برديتش في طريقه إلى احراز لقب بطولة أستراليا مطلع العام الحالي، لكنه حذر قائلاً: "فوزي عليه في أستراليا (6-2 و6-4 و6-4) أكد لي بأنني كنت أفضل مما كنت أعتقد. ولكن لا يمكنني أن أقول أن مهمتي ستكون سهلة، فالأمور ليست سهلة دائماً أمام توماس".

تأهل الإسباني رافاييل نادال المصنف الخامس في البطولة إلى ربع النهائي بطولة ميامي الأميركية للتنس، ثاني دوارتا لماسترز 1000 نقطة، بفوزه على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و7-6 (7-4).

وهو الفوز الثاني لنادال في 3 مباريات جمعته بماهو.

ويلعب نادال الطامح إلى لقب أول في هذه الدورة بعد أن حل وصيفاً للبطل 4 مرات أعوام 2005 و2008 و2011 و2014، في الدور المقبل مع الأميركي جاك سوك الثالث عشر في البطولة والذي تغلب على مواطنه جاريد دونالدسون الصاعد من التصفيات 6-2 و6-1 في 62 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.

ونجا الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانياً في البطولة من فخ الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس وتغلب عليه 6-3 و4-6 و6-3.

وكان نيشيكوري، وصيف بطل الموسم الماضي، يواجه دلبونيس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وبعدما كسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3، خسر الثانية 4-6 قبل أن يحسم الثالثة الأخيرة في صالحه 6-3 وينهي المباراة في صالحه في ساعتين و14 دقيقة.

وكان نيشيكوري خسر في نهائي العام الماضي 3-6 و3-6 أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بطل الدورة 6 مرات آخرها في المواسم الثلاثة السابقة والغائب بداعي الاصابة.

ويلتقي نيشيكوري في ربع النهائي الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الأميركي دونالد يونغ 6-صفر و6-4 في 65 دقيقة.

وهو الفوز الأول لفونييني على يونغ في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.